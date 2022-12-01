能夠擁有屬於自己的安樂窩乃不少香港 人的夢想，尤其對於居住在劏房的基層市民，可以回家用洗衣機清洗衣服、小朋友在家中有自己的書桌做功課，談何容易。

近年港府和社福機構推出過渡性房屋，讓輪候公屋的劏房戶遷入，居住環境得到很大改善。

公司一向關懷劏房及過渡性房屋住戶，為劏房戶提供電費資助、重新鋪設劏房單位的電線以安裝獨立電表，以及資助過渡性房屋住戶購買節能電器等。

最近我探訪了年初由200呎工廈劏房，搬到香港社區組織協會位於長沙灣的過渡性房屋的蘇太，得知她們一家四口的生活得到很大改善。

蘇太表示以往居住面積比較小，小兒子沒有走動空間，只能在床上做功課；搬到過渡性房屋後，由於有兩個房間，小兒子可以在書桌做功課，哥哥亦有自己的空間。另外，由於現在有屬於自己的獨立電表，直接收到電力公司的帳單，可以清晰知道自己的用電量及收費，而且獲得電力公司資助購買有能源標籤的冷氣機，令每月電費較以往減少近300至400元。

其實公司已透過社區節能基金，撥款超過1500萬，協助接近8000個居住在過渡性房屋的家庭購買節能電器，改善家居能源效益及環境。這次探訪，看見蘇太臉上真摰的笑容、新居舒適的環境，用得著我們贈送的節能電器，我真心替她高興，亦樂見資助真正幫助到基層市民，深感欣慰。

期望日後社會各界都能齊心合力舒緩基層住屋問題，讓所有市民都能擁有自己的安樂窩。