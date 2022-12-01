「茶馬交易」起源於唐宋，是中國西部歷史上漢藏民族以茶易馬或以馬換茶的貿易往來，實際上是朝廷在西部遊牧民族中，尚不具備徵税條件的地區實行的財政措施。

在中國古代，掌管皇帝的車馬和馬政的官叫太僕，春秋時開始設置，秦漢相沿，北齊時設立太僕寺。

自唐代開始，出現茶馬交易，但未成定制，直至宋朝初年，內地向邊疆少數民族購買馬匹，而宋朝政府或從貨幣 尊嚴考慮，禁止以銅錢買馬，改用茶葉交換，並且設立茶馬司。

宋神宗時，王安石變法初行茶馬法，被視為茶馬制度的開端。宋朝於成都置都大提舉茶馬司主持此事。這是因為唐朝與回紇在漠北絹馬互市，馬價以絹帛計價，回紇人使用劣馬換絹，招來國庫空虛，負債極大。

在茶馬交易的政策確立後，宋朝在晉、陜、甘、川、滇等地廣開馬市，大量換取吐蕃、回紇的優良馬匹，用以保衛邊疆。

到南宋時，茶馬交易的機構，相對固定為四川、甘肅 和雲南等地，用來與西南和西北少數民族交易。

元朝不缺馬匹，因而茶葉主要以銀兩和土產交易。

到明代初年，茶馬交易再度恢復，一直沿用到清代中期才廢止。明朝的茶馬政策一方面滿足了國家的軍事需求，另一方面也通過壟斷茶葉供應起到控制邊疆各族的作用，但後期隨著官方壟斷地位喪失，此功能才完全喪失。

又由於有了茶馬交易，於是開闢了茶馬古道，如今已成旅遊熱點。茶馬古道可與「絲綢之路」相媲美，也是中國古代商業路網，主要是川藏道、滇藏道和青藏道(甘青道)三條路線，以川藏道開通最早，運輸量最大。茶馬古道是一條人文精神的突破之路，更是歷史文化的載體。