「還有六個月，我就退休 啦！」其實早在兩年前，她就開始在倒數著這個日子。

15分鐘後，她又重提，不過是嘗試從不同的角度來說：「還有六個月，我就可以天天睡到幾點都行，不必趕時間上班啦！」她努力堆起的笑容，卻明顯帶點苦澀的味道。

舉凡是心裡放不下的事情，我們都會下意識常掛嘴邊卻不自知。「其實我真的不介意多留三個月，但老闆不批准。唉，或者他已經有一套人事大計，不想被我搞亂。」

我了解她，雖然已年屆退休年齡，但她的精力與才智絕對比任何人都優秀，硬要她退下來，委實是有千個捨不得。

「妳現在應該向前看，別全盤集中在六個月後的退休期，妳應該更進一步放眼於退休之後。」我誠心地給她提議。

她盯著我瞧，一臉迷茫，似乎是從來沒想過該提早設計退休後的生活模式。「妳苦幹了大半生，應該是時候善待自己了。」我的話卻令她更摸不著頭腦。

「譬如有哪些東西會讓妳特別開心，是妳很想去做，但過去又因為忙於工作沒時間做的呢？」她使勁地思考，然後靈光一現地嚷著：「跳舞！我年輕時好喜歡跳舞的！」我們的話題隨即轉移到討論該參加什麼班、學哪一類的舞。

「其實，我一直都想從加拿大 西邊自駕 遊到東邊去，逐個城市玩……。」她臉上終現光澤。退休其實是人生第二春的開始呀。