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中國務院記者會開完「防疫沒調整」 有記者只寫了一行字

身後該留點什麼

〈太平山下〉盧威

不久前，舊金山聖馬刁縣富裕小鎮阿瑟頓（Atherton）在一座上千萬豪宅內，發現一輛30多年前被埋在5呎地底的賓士敞篷跑車。原來，數十年前的劉姓屋主是香港移民，已去世多年。

現出土的「文物車」正是1992年警方接報的「失蹤車（遭竊）」。經查，劉某生前案底累累，謀殺欺詐，血跡斑斑，罪孽深重。有鄰居懷疑這輛「出土跑車」是劉「自編自導」，上演詐領保險金的一齣戲。

這不由得讓人思考一個問題，人身後該留點什麼？人生苦短，從呱呱落地、度過童年、走進青年、進入中年、邁向老年，短短幾十年；「生老病死」是人生自然規律，人在世時要活得快樂，活出精采，活得有意義。古人云：「人生自古誰無死，留取丹心照汗青」。也就是說，人活著的時候，要多做善事好事，給人間留下美好回憶與痕跡。

香港被譽為「星級禮賓大師」的黎炳沛不久前病逝，得年71歲。黎氏的離世，引起不少港人對他的懷念。他在香港文華東方酒店當行李員時，兢兢業業，為客人服務好，一絲不苟。他酒店服務一做就是半個世紀，把待客之道轉化為「禮賓服務專業」。他還把自己的服務心得寫成《贏盡客人心》一書，努力栽培後起之秀成為「服務明星」。

黎炳沛在人生舞台瀟灑走一回，給子孫後代留下一筆「精神遺產」，造福於旅遊服務業，人們追思他生前所做的點點滴滴，他的名字也將銘記人們心中。

一個人走了，若要身後不留混亂，不撒手了事，更不留下「定時炸彈」。活著的時候，該做些什麼，身後該留點什麼，不正值得大家思考的嗎？

香港 舊金山 保險

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