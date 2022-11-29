「止蝕」是一個好話題。

所謂「止蝕」，是股票 及期貨等投資 常見的術語，也是香港 式粤語，涵義甚佳。相比於內地的「削肉」；或台灣的「停損」，更為精妙犀利 。「削肉」不禁令人想到行刑的凌遲，或是「削鐵如泥」，所剩無幾。「止蝕」是適可而止，在還可以輸得起的情況下，不再虧蝕，因而不會血本無歸。若說「停損」，僅是停止損失，不是「適可而止」。

「止蝕」是投資者為求保住本金的行為，當價格跌到某一價位，便當機立斷，以限價沽盤或市價沽盤即時賣出，以免價格走向弱勢，愈跌愈低，導致虧損擴大。但人性總是有不服輸的心理，一旦虧蝕便不甘心，很難心平氣和作出正確決定，所以投資者一般在買賣之初，已預先訂定止蝕位，由電腦代為執行決定，不易受情緒影響。

在香港，比「止蝕」更通俗的說法叫「斬倉」。一日未止蝕，虧損仍然是名義上的，一旦止蝕，虧損便成為事實。從經驗上看，很多炒家到最後總是捨不得「斬」，若不透過電腦代為執行，止蝕會給投資者造成精神壓力，這會妨礙止蝕決心，因而有招致嚴重虧蝕的可能。

但止蝕價位，並沒有一個絕對標準，本身並無特別意義，視乎投資者的實力有多少，止蝕只為避免輸得太多。

當然，在財經世界，停損點仍可講求技巧，例如不妨參考十日平均線，或者看某一個重要支持價位，或敏感價位，也可以是建倉成本的若干比率，或可接受的總虧損金額。