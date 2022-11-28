黃昏，我們乘坐的空中巴士龐大的身軀，平穩降落在洛杉磯 機場。時間是當地2022年11月5日晚上6時30分。連夜，我們從洛杉磯開車五個多小時回到聖荷西。

每年探親，出行路線一般選擇從廣州先到香港 ，在港逗留一兩天，逛逛香港的街市，嘗嘗香港的美食，再飛往舊金山。但疫情 開始以後，從廣州到香港也有諸多防疫要求，很不方便，就沒有再走這條路線。而廣州並沒有直飛舊金山、只有直飛洛杉磯的航班，我們這次便選擇了廣州直飛洛杉磯。

這次因為行李多，又知道飛機機型是號稱空中巴士的A380，我們決定對自己「狠」一點，忍痛購買了商務艙的機票，好好享受一下首次乘坐此機型的旅程。

入座後，笑容可掬的空姐、空少就到每位客人面前介紹服務內容，遺憾的是，因為疫情取消了各種訂餐及熱食。不過「夜航」行程，相比於睡，吃似乎並不那麼重要。而商務艙的座位很舒服的解決了「睡眠」問題，雖然不算寬敞，但兩行座位之間的錯位設計，巧妙充分利用了空間，滿足每個乘客（除了身體特高的人）的需要。整個旅程安穩、服務周到、睡得很好。這次空中旅程體驗，是我們多次來往太平洋兩岸最舒適的旅程。

回到家次日醒來，我還在回味著CZ327航班歷時13小時的航程，突然看到一個與此航班機型有關的視頻，說的正是次日從洛杉磯返航的同一架飛機CZ328航班，是南航A380機型全部告別天空的收官之行，播音的空姐以動情的音調播音：「我們揮手告別，是別離時的感動，我們不捨道離別，但最終迎來了這句再見！再見了各位旅客，再見了A380 。」播音員一度哽咽。

原來我所乘坐的航班，是南航A380機型退役前的最後一個航班。這批價值70億美元一共五架的機組，北京時間11月8日、美國時間11月7日早上6時28分，最後一架在商飛11年後，因營運成本與收益差，終於全部退役。

11年時間，對於一架飛機正是壯年，而A380這一造價高昂的巨型飛行器，就此入庫或拆解，未免可惜。

雖然不捨，我們卻不得不與空巴分手，我的首航卻是它的告別航，百味雜陳，是喜是悲？還是兼而有之？一時竟說不清楚。

A380從製造而言確是驕人成就。它容量大、造型優美、乘坐感舒適、起降平穩，上下兩層可載500甚至更多乘客。但它的營運、維護成本高昂。在推出時，世界經濟正處於高峰期。雖然波音在它推出時就預言，這種機型注定是失敗的產品，不幸一語成讖。

而空巴寄希望於中國龐大的市場，經濟恰恰在此後開始從高峰下坡。而A380的經營、維護成本，決定了它需要有甲乙兩地的城市距離足夠遠、兩地的經濟足夠發達且需要足夠的深度交融，兩地的人口不僅足夠多，而且有足夠長的歷史淵源，還有社會制度及價值觀至少相似；這談何容易？而空巴與當今時世不兼容，它的命運正是當今世界經濟發展的縮影。

這一切留戀都隨時間過去，廣州至洛杉磯將會有新的機型來去。或者更好，或者更糟，而這一切，我們將也只能面對。