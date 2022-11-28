我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國為何激起「白紙革命」？烏魯木齊延燒出反封控之怒

不見得是長春藤？讀這些大學 進矽谷大公司機率高

微積分

〈六合飛翔〉岑逸飛

時空觀若通過數學來表述，非微積分莫屬。

數學上的微積分有哲學內涵，因為哲學是研究終極性學問，而微積分是研究極限，兩者相應。微積分不同幾何和代數，幾何是研究形狀，代數是研究代數運算和解方程，而微積分則是研究變化的科學。

微積分可分為微分學和積分學，微分學是包括變化率的理論，使函數、速度、加速度和曲線的斜率，都可用一套通用的數學符號加以演繹；積分學則是求積分的運算，用於計算面積、體積、弧長等。微分與積分，兩者其實互為逆運算。

微分是追求無窮小，這種心態，《莊子•天下篇》已提及：「一尺之棰，日取其半，萬世不竭」，可曾想過，一根木棒，每次切去一半，這樣一直切下去，最後會怎樣？是沒完沒了？還是最後有個限度？這問題在今日數學，是個無窮級數的例子，這根木棒，無論怎樣細分，它不論以什麼形式存在，它還是存在，在數學上這個數一定大於零。

從這個數學問題看老子的「損之又損，以至於無」，無不是一無所有，它只是逼近於零，而重要性則是整個過程，從有到無是微分，從無到有是積分。應用於易學，「天下同歸而殊途」，是化繁為簡，是微分；「一致而百慮」，是化簡為繁，是積分。

若用於佛學，那就更妙。微積分的極限，無論是極大或極小，那個「極」字等於「空」。色即是空，有如微分；空即是色，有如積分。隨緣不變，類似微分；不變隨緣，類似積分。萬法歸一，是遞減，專注入微，到最終近無，也是太極的陰陽合一；一歸萬法，有如積分，是遞增，到最終的妙用，如水銀瀉地，回到太極源頭的無極，極廣大而盡精微。

上一則

德國博物館483枚古金幣遭竊 損失數百萬歐元

下一則

生日禮物

延伸閱讀

優優劇團推全美首部「沉浸式」歌舞劇 探討莊子哲學

優優劇團推全美首部「沉浸式」歌舞劇 探討莊子哲學
疫情遠距上課 亞裔生英文數學成績變差

疫情遠距上課 亞裔生英文數學成績變差
疫情衝擊 全美4年級和8年級學生成績大退步 數學跌幅創紀錄

疫情衝擊 全美4年級和8年級學生成績大退步 數學跌幅創紀錄
大華府學生數學英語退步顯著 馬、維州4年級數學降幅全國最大

大華府學生數學英語退步顯著 馬、維州4年級數學降幅全國最大

熱門新聞

母親，別來無恙？（上）

2022-11-23 02:02

小眼睛的困擾

2022-11-27 02:01

空巢老王

2022-11-25 02:02
黛安∕圖

菲萊莉的奮鬥（下）

2022-11-20 02:02
甘和栗路∕圖

應許之地

2022-11-22 02:02

代溝

2022-11-20 02:00

超人氣

更多 >
中國抗議潮蔓延武漢北京成都 民眾喊出反對獨裁

中國抗議潮蔓延武漢北京成都 民眾喊出反對獨裁
Omicron BQ成主流變異株 免疫力較弱民眾首當其衝

Omicron BQ成主流變異株 免疫力較弱民眾首當其衝
在街頭和大學校園 白紙成為中國抗議活動象徵

在街頭和大學校園 白紙成為中國抗議活動象徵
洛縣華人單親媽殞命車禍 2歲兒重傷 在美獨居無親友

洛縣華人單親媽殞命車禍 2歲兒重傷 在美獨居無親友
上海烏魯木齊中路 27日晚警方開始逮捕抗議者

上海烏魯木齊中路 27日晚警方開始逮捕抗議者