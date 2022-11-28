時空觀若通過數學來表述，非微積分莫屬。

數學上的微積分有哲學內涵，因為哲學是研究終極性學問，而微積分是研究極限，兩者相應。微積分不同幾何和代數，幾何是研究形狀，代數是研究代數運算和解方程，而微積分則是研究變化的科學。

微積分可分為微分學和積分學，微分學是包括變化率的理論，使函數、速度、加速度和曲線的斜率，都可用一套通用的數學符號加以演繹；積分學則是求積分的運算，用於計算面積、體積、弧長等。微分與積分，兩者其實互為逆運算。

微分是追求無窮小，這種心態，《莊子•天下篇》已提及：「一尺之棰，日取其半，萬世不竭」，可曾想過，一根木棒，每次切去一半，這樣一直切下去，最後會怎樣？是沒完沒了？還是最後有個限度？這問題在今日數學，是個無窮級數的例子，這根木棒，無論怎樣細分，它不論以什麼形式存在，它還是存在，在數學上這個數一定大於零。

從這個數學問題看老子的「損之又損，以至於無」，無不是一無所有，它只是逼近於零，而重要性則是整個過程，從有到無是微分，從無到有是積分。應用於易學，「天下同歸而殊途」，是化繁為簡，是微分；「一致而百慮」，是化簡為繁，是積分。

若用於佛學，那就更妙。微積分的極限，無論是極大或極小，那個「極」字等於「空」。色即是空，有如微分；空即是色，有如積分。隨緣不變，類似微分；不變隨緣，類似積分。萬法歸一，是遞減，專注入微，到最終近無，也是太極的陰陽合一；一歸萬法，有如積分，是遞增，到最終的妙用，如水銀瀉地，回到太極源頭的無極，極廣大而盡精微。