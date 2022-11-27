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夫妻相敬如冰

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

老夫老妻能昇華至雙方毋須交談，也能達到心領神會的境界嗎？可以的。然而，夫妻關係是「相敬如賓」，又或其實是「相敬如冰」，倒有很大的分別。

有年輕人跟我說，他不怕爸媽爭辯吵架，因為吵完了又會回復風平浪靜，一家人有說有笑。他最怕爸媽玩冷戰，一家人坐在飯桌前卻沒有一人說話，爸媽二人刻意避開眼神的接觸，氣氛詭譎令人窒息，他困在爸媽的中間，尤其難耐。

夫妻不再交談，有可能是男人的責任。男人天生不及女人愛說話，有些男士說話不靈光，不懂得表達情感，久而久之乾脆將話往肚裡吞。太太是理所當然懂我的，又何須絮絮叨叨？

有些男人將心事隱瞞，不習慣跟太太分擔，是怕讓太太憂慮，又怕破壞了自己在家裡堂堂男子漢的形象，他們寧願在酒吧跟個陌生人大吐苦水呢！

夫妻不再交談，有時是女人的責任。有些女人在家裡霸道，有她講無人講，固執跋扈，難以溝通。

丈夫心裡自然有譜：「說她，她不聽，聽了，又聽不明白，就算聽明白了，又不肯改，還不如少說點好過一些。」

毋須說話也能達致心靈相通的夫妻，他們的身體語言是顯而易見的。我見過有世伯只要眼睛一轉，身旁的伯母就會旋即遞上紙巾給他抹嘴。他稍為咳兩聲嘛，伯母會熟練地幫他按摩背。走到街上，世伯會主動拉緊太太的手，二人有默契地向前走著，這叫「相敬如賓」。

那些盡量避免惹對方的夫妻，則是「相敬如冰」呢！

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