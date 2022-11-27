馬時亨的「三不三要」

大忙人馬時亨Fred是公職紅人，既有豐富政治歷練，又具財金經驗，他早前友情客串，接受媒體紅人曾智華邀請，舉辦一場講座，指導股海蟻民「投資 市場風高浪急，怎麼辦？」

我這隻小蟻民當然要出席偷師。

Fred分析歷來的大型股災，1973-74年，恒指從高峰期的1700多點大跌至150點，令很多人跳樓自殺。到1987年有「黑色星期一」，1997年發生「金融風暴」，2008年有環球金融海嘯。其後美國實施寬鬆政策，令全球股市大升，直到最近聯準會開始加息，又變成大熊市。

對於我這些股海蟻民，他建議務必審慎，有「三不、三要」。

「三不」是︰一、不炒虛擬貨幣；二、不炒外幣，現在連專家都賺不到錢，一般人怎會贏？三、不炒商品期貨。「三要」是︰一、要做好資產分配（asset allocation），別將所有雞蛋放同一籃子，尤其年紀大將退休的人士，要多買債券，少買股票 ；二、要做足功課，知道每家公司的具體業務，才決定是否入手其股票；三、要量力而為，人到熟年只收退休金 ，收入比以往減少，別做無謂冒險，最重要的是安心。

最後一個最重要提醒，就是身體健康，不論有什麼投資，都不要令自己心煩氣躁影響健康，否則因小失大。