1977年電視劇集「家變」的主題曲﹕「知否世事常變，變幻才是永恆」，羅文唱的歌，黃霑填的詞，這兩個人雖已離開人世，但這首歌表達的主題，始終歷久彌新，變幻才是永恆。

變的哲學，古希臘赫拉克利特(Heraclitus)就認為火是萬物變化生滅的活力之源；世界上一切事物永遠都在運動變化之中，萬物皆流，無物常駐。他以火為本原，將世界的多樣性統一於一種變動不居、能變生各種異質事物的具體物質。

赫拉克利特還有句名言「人不能兩次走進同一條河流」，意思是說，河裡的水不斷流動，這次踏進河，水流走了，下次踏進河時，又流來新水。河水川流不息。

不過，這句名言有其特定意義，並不是指這條河與那條河之間的區別。

赫拉克利特主張「萬物皆流」，這使他成為當時具有樸素辯證法思想的「流動派」代表。

赫拉克利特的名言，其實足可媲美孔子在川上的感嘆：「逝者如斯乎！不舍晝夜」(《論語･子罕》，說明了客觀事物的永恆運動，不斷變化。

傳說孔子在2500年前聞聽呂梁洪（今徐州呂梁山）乃四險之最，帶弟子數人前去觀洪。不料孔子同弟子快馬加鞭路過一處崎嶇山路，車軸斷裂，不得不留宿兩日，但當看到山下奔流的泗水，有感而發出此感嘆。

其實任何變化都涉及時間和空間，《易經》就是一套講時空的學問，《易經》的「易」字，其中一種涵義便是「變易」。

太極生兩儀，則一維時空生；兩儀生四象，則二維時空生；四象生八卦 ，則三維時空生，太極左旋生時間，太極右旋生空間，先天八卦圖演三維空間，後天八卦圖則演三維時間，六十四卦演時空六維十二向度的基本結構。