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政治家與政客

〈六合飛翔〉岑逸飛

英語的Politician一詞，是個中性詞彙，或可譯為「政治人物」，只表示其社會角色身分，不帶有褒貶涵義，指的是以政治為職業，或積極投入政治活動或公共事務的人，無論其動機是私人或黨派利益，還是社會或國家利益。

但中文則有「政治家」與「政客」之分，「政治家」是褒詞，因有重大貢獻且備被受推崇。「政客」則含貶意，甚至被稱為「政棍」，為輕蔑和貶低的用詞，其動機常被視為私人或政黨利益。

美國作家克拉克（James Freeman Clarke）曾說，「政客是為了下一次的選舉，政治家則是為了下一代。」政客的著眼點，總是當選與連任，只為一己的權位著想，且手段多流於表面，而政治家多會想到民福祉，甚至世界和平。

從倫理學的觀點，所謂「政治家」，就是以政治為業而遵守基本職業道德；而「政客」則是不嚴守職業道德。然而也有說法指出，很多政治人物固然短視近利、不會想到未來，但其實人類社會多半是先解決當下問題再說，所以「政客」作風也無可厚非。

英文除了politician，也有statesman一字，也可譯作「政治家」，且帶有尊敬涵義。美國第35任總統約翰‧甘迺迪（John F. Kennedy）在就職演說呼籲全國同胞「Ask not what your country will do for you, ask what you can do for your country.（不要問你的國家會為你做什麼，要問你能為你的國家做什麼。）」這也許就是statesman的境界，以服務國家為第一要義。

但即使是政治家，也要講求管治方法。西方的管治之道，五花八門，其中最為人熟知的，是所謂SMART原則，S是Specific，目標必須具體；M是Mesurable，目標必須可以衡量；A是Attainable，目標必須可以達到；R是Relevant，目標必須和其他目標有相關性；T是Time-based，目標必須具有明確的期限。

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