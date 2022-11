英語的Politician一詞,是個中性詞彙,或可譯為「政治人物」,只表示其社會角色身分,不帶有褒貶涵義,指的是以政治為職業,或積極投入政治活動或公共事務的人,無論其動機是私人或黨派利益,還是社會或國家利益。

但中文則有「政治家」與「政客」之分,「政治家」是褒詞,因有重大貢獻且備被受推崇。「政客」則含貶意,甚至被稱為「政棍」,為輕蔑和貶低的用詞,其動機常被視為私人或政黨利益。

美國作家克拉克(James Freeman Clarke)曾說,「政客是為了下一次的選舉,政治家則是為了下一代。」政客的著眼點,總是當選與連任,只為一己的權位著想,且手段多流於表面,而政治家多會想到民福祉,甚至世界和平。

從倫理學的觀點,所謂「政治家」,就是以政治為業而遵守基本職業道德;而「政客」則是不嚴守職業道德。然而也有說法指出,很多政治人物固然短視近利、不會想到未來,但其實人類社會多半是先解決當下問題再說,所以「政客」作風也無可厚非。

英文除了politician,也有statesman一字,也可譯作「政治家」,且帶有尊敬涵義。美國第35任總統約翰‧甘迺迪(John F. Kennedy)在就職演說呼籲全國同胞「Ask not what your country will do for you, ask what you can do for your country.(不要問你的國家會為你做什麼,要問你能為你的國家做什麼。)」這也許就是statesman的境界,以服務國家為第一要義。

但即使是政治家,也要講求管治方法。西方的管治之道,五花八門,其中最為人熟知的,是所謂SMART原則,S是Specific,目標必須具體;M是Mesurable,目標必須可以衡量;A是Attainable,目標必須可以達到;R是Relevant,目標必須和其他目標有相關性;T是Time-based,目標必須具有明確的期限。