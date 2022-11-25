二○一二年的八月，英國 城市Leicester（萊斯特）市中心掀起了舉世矚目的大事。

超過七百年歷史的蔬果魚市場附近，一所學校的停車場地下，赫然挖掘出多具人類骸骨來，這是什麼恐怖連環謀殺案的藏屍地嗎？

焦點旋即集中於一具男屍骸骨，可以想像該名男子死時是處於壯年期。這具骸骨被埋葬於很淺的地洞裡，並沒有棺木，就連裹布也沒有。這人最後的容身地委實是狹窄得可憐，只能勉強擠進身軀，而頭顱則屈曲於身體的上方。

這個寧靜的小鎮，旋即雲集了世界知名的學者、考古學家、歷史學家、科學家等等，這具男性骸骨最後證實是於五百多年前、在戰場被敵軍殺死的King Richard III（理查三世），死時僅三十二歲。

莎士比亞筆下惡名昭彰的暴君理查三世，死後仍背負著屈辱。修士們偷偷把他埋葬於當時的修道院裡，因時間倉促怕被發現，所以只能草草了事。過去五百多年來，無人知曉，亦無人憑弔。

這個下午，我靜靜地走在原址，現已建成King Richard III Visitor Centre的紀念館裡，仔細重溫一幕又一幕血腥暴力的歷史場景，心頭極為不安。可恨人類就是從來沒有大徹大悟，任由貪婪和邪念膨脹蔓延，讓可怕的歷史重複又重複……

然而，歷史上的暴君卻冥冥中有相類似的命運。傳聞當年處於領兵優勢的理查三世，是被士兵出賣，誤信信息而最終喪命的。

離開紀念館前，買了一本書籍「The Psychology of Richard III」。若干年後，若有探討開戰領導人心理的書籍，內容會有雷同嗎？