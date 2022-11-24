我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉阿拉斯加州結果出爐 裴林確定無緣捲土重來

評／一張床墊割出真實人性 大S和張蘭到底誰被矇在鼓裡

東京，我來也

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

兒子觀察力強：「媽，妳有沒有留意，每次和任何人講到遊日本，他的臉龐都會立刻發光。」哈哈，極為同意呀，快樂指數迅速急升呀！

雖然我們電話相隔，他也該感受到媽媽同樣也是笑逐顏開吧！非常慶幸獲年輕人關照，他竟然願意自掏腰包邀請媽媽跟他同遊東京，我當然是喜出望外。

屈指一算，我們上一次遊東京已是三年前的事了，我們跟天下所有愛遊日本的朋友意向是一致的，今回再有機會重遊日本，一定要盡情玩。

雖然行程是定於明年2月，但我們母子二人已在密密商討細節了，須知道著名的食肆都要於三個月前預訂位置的，密鑼緊鼓是時候了。

壽司店該選哪一間？Jiro Ono的神店是一位難求吧，退而求其次，他的兒子Takashi Ono在六本木開設的那間，應該尚有機會；年輕人想試試Kobikicho Tomoki傳統壽司店，老闆天天踩單車到魚市場進貨，很有感覺呀！

高級壽司店固然要選一間，平民大眾化的也不能缺，「美登利」吃足20多年了，怎樣也要回去排隊懷舊一番；人氣店Sushi Tokyo Ten正好在我們下榻的酒店樓下，也要試一試。

鰻魚飯方面，是否值得跑到老遠的Hamamatsu（濱松市）去品嘗來自湖裡的野生鰻魚？又或是到上野的「伊豆榮」？

銀座的Tempura Kondo（天婦羅近藤）和蟹宴專門店Kitafuku，是一定要再光顧的；還要騰出時間掃街去，各款拉麵、Oden關東煮、串燒、豬扒飯、甜品…天！只遊六天，時間怎麼夠？

日本 指數

上一則

母親，別來無恙？（上）

下一則

媽媽的火雞

延伸閱讀

跨境電商超級獨角獸SHEIN 在東京開設日本首家實體店

跨境電商超級獨角獸SHEIN 在東京開設日本首家實體店
日本觀光客暴增 10月入境是去年同期40倍

日本觀光客暴增 10月入境是去年同期40倍
10企業加入 日研發下世代半導體

10企業加入 日研發下世代半導體
艾司摩爾上調2025年營收展望 股價飆漲逾9%

艾司摩爾上調2025年營收展望 股價飆漲逾9%

熱門新聞

黛安∕圖

菲萊莉的奮鬥（上）

2022-11-19 02:02

貴人伸手

2022-11-19 02:00
黛安∕圖

菲萊莉的奮鬥（下）

2022-11-20 02:02
林芸∕圖

愛美指數

2022-11-18 02:02
田中鎮達德商工校長許維純36歲就當上校長，曾獲教育部頒發的師鐸獎、校長領導卓越獎、藝術教育貢獻獎等許多獎項。(記者林宛諭／攝影)

一當就是20年 退休校長許維純：曾回家關在廁所爆哭

2022-11-19 06:00

代溝

2022-11-20 02:00

超人氣

更多 >
維州沃爾瑪槍案6死6傷 目擊者稱兇嫌無差別掃射

維州沃爾瑪槍案6死6傷 目擊者稱兇嫌無差別掃射
汪小菲近千萬床墊將被燒毀 處理費用480美元

汪小菲近千萬床墊將被燒毀 處理費用480美元
南加華人住宅遭4歹徒闖入 女屋主這樣做避災

南加華人住宅遭4歹徒闖入 女屋主這樣做避災
鄭州富士康抗爭入夜再起 萬人與武警緊張對峙

鄭州富士康抗爭入夜再起 萬人與武警緊張對峙
感恩節晚餐還沒著落嗎？到好市多找救兵

感恩節晚餐還沒著落嗎？到好市多找救兵