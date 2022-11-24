兒子觀察力強：「媽，妳有沒有留意，每次和任何人講到遊日本 ，他的臉龐都會立刻發光。」哈哈，極為同意呀，快樂指數 迅速急升呀！

雖然我們電話相隔，他也該感受到媽媽同樣也是笑逐顏開吧！非常慶幸獲年輕人關照，他竟然願意自掏腰包邀請媽媽跟他同遊東京，我當然是喜出望外。

屈指一算，我們上一次遊東京已是三年前的事了，我們跟天下所有愛遊日本的朋友意向是一致的，今回再有機會重遊日本，一定要盡情玩。

雖然行程是定於明年2月，但我們母子二人已在密密商討細節了，須知道著名的食肆都要於三個月前預訂位置的，密鑼緊鼓是時候了。

壽司店該選哪一間？Jiro Ono的神店是一位難求吧，退而求其次，他的兒子Takashi Ono在六本木開設的那間，應該尚有機會；年輕人想試試Kobikicho Tomoki傳統壽司店，老闆天天踩單車到魚市場進貨，很有感覺呀！

高級壽司店固然要選一間，平民大眾化的也不能缺，「美登利」吃足20多年了，怎樣也要回去排隊懷舊一番；人氣店Sushi Tokyo Ten正好在我們下榻的酒店樓下，也要試一試。

鰻魚飯方面，是否值得跑到老遠的Hamamatsu（濱松市）去品嘗來自湖裡的野生鰻魚？又或是到上野的「伊豆榮」？

銀座的Tempura Kondo（天婦羅近藤）和蟹宴專門店Kitafuku，是一定要再光顧的；還要騰出時間掃街去，各款拉麵、Oden關東煮、串燒、豬扒飯、甜品…天！只遊六天，時間怎麼夠？