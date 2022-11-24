香港 人所謂「排街症」，就是到政府診所門診部輪候看醫生。我一向對政府診所提供的醫療服務有偏見，主要受到幼時排街症的負面經歷影響。

我住在石塘咀，所以到西營盤的國家醫院求診，母親家務繁重，通常由祖母帶我徒步前往。由居處走到醫院，路程頗長；生病時這樣走來走去，實在不好受。可是祖母從來不花錢乘車，於是我往往要拖著病體艱難地走，十分難受。

診所每天診治的病人有限數，求大於供，所以病人需要提早到達，以保證獲得看病機會，這就是所謂「輪籌」。我記得我們在門診登記櫃台開始辦公前一小時就已到達，要是碰上疾病流行時期，求診人數增多，就要更早到場。

狹小的地方擠滿求診者，空氣混濁，人聲、哭鬧聲震耳欲聾。身體抱恙，還要在這種環境站著等候，說不定會加重病情。

好不容易取得籌號，可以到候診室等候見醫生。候診室是個擺放了長椅的地方，一定是座無虛席。通常等待的時間甚長，我等著等著，常常不自覺入睡。

診症室門板上面有編號，似乎設有多個房間，但實際上裡面是一個空間，根本沒有分隔成獨立房間，只是排列桌子和椅子，這樣一個組合，就是一個醫生的辦公範圍。這種安排產生隱私 問題，只要你留心或者別人嗓門大，你就可以聽到醫生和病人之間對答，我討厭這種操作。

醫生診療時間極短，在他們眼中的「小兒科」例如傷風、咳嗽，通常只花幾分鐘就完成檢查和寫藥方。算一下等候時間，一定覺得虧本，每次看病花上半天，消耗太多時間，付出和收益不符合比例。

而且大多數醫生和護士都是一副晚娘面孔，甚至是仇人見面的架勢，多問一句就會遭受白眼。我遇見過全程不發一言的醫生，祖母向醫生描述我的病症後，對方聽一下我的心跳，寫下幾行潦草的字，護士就打發我們離開。

另外一項令我不喜歡的，就是病人不可以選擇醫生。小時候遇上友善的醫生，希望下一次仍然見到他，總是失望。後來長大，更加理解到選擇醫生的重要性。發燒、感冒之類毛病，看哪位醫生差別不大，但接受長期診治的話，當然是由同一個醫生負責較好，為了把自己交付給信任的醫生，工作後經濟自立，我寧願多花錢看私家醫生。

基於種種不快經歷，我對公營醫療機構一向不具好感。

最近接受丈夫意見，到公立診所看病，感覺與兒時的截然不同。首先，病人不用親身排隊，打電話登記就可以，節省時間，十分方便。其次，等候時間算不上太長，45分鐘之內就可以離去。此外，醫生有禮貌，對於病情和診治方法，交代清楚，亦樂意回答我的提問；護士態度親切，主動向病人、尤其是長者提供幫助；發給我的藥物，也與私家醫生發的一樣。

以前流行一種說法，所謂「一分錢，一分貨」，政府診所使用的藥物都是便宜貨，我不確定這是事實還是謠言，但是我可以肯定，同樣藥物私家醫生收費不菲。同一種貨品，價錢相差極大，消費者當然懂得選擇。

多年沒有踏入政府診所，如今重新認識它。時代進步，以往的缺點已經改正，香港的公共醫療服務水準愈來愈高，我以後要多加使用。