我的外婆， 人稱「老王」， 從我小時候的記憶裡， 她就是一位慈眉善目、臉上一直掛著溫暖笑容的老太太。她有著齊耳的花白短髮，全部往後梳，露出光潔的額頭；她個子矮、微胖，走起路來像企鵝般一搖一擺；她喜歡穿一件酒紅色的中式棉襖， 摸上去滑溜溜的。

80年代初期，我幼兒時期，她常帶我在上海瑞華公寓樓下的小花園曬太陽，再走遠一點的話，還會推我去襄陽公園；她還喜歡帶我去串門嘮嗑，同人聊天起來「嘎嘎嘎」的笑，兩眼瞇成一條縫。外婆一口濃濃的徐州口音，把我的原名「朱寒娜」喊成「主寒哪」，還把我的表弟「武洲」喊成「武爪」：「小武爪，小武爪，過來吃餅乾！」讓人忍俊不禁。

外婆喜歡刺繡，她手指套一個圓圓寬寬像戒指的頂針箍，一針一線地縫繡出她鍾愛的圖案：鴛鴦、小鳥、公雞，憨態可掬；梅花、荷花，清麗細膩。外婆不僅縫枕頭套，也會踩縫紉機，在2號門43室那間朝南、有陽台的房間裡，她用一匹匹當年流行的泡泡紗面料，給我和表弟表妹們、還有老家親戚的孩子們做了許多睡衣睡褲、短袖汗衫。因為我個子長得又高又快，她總會把我的衣服做大些，有的睡褲在我成年後依然穿了許多年，我留學時期還帶來美國，即使遠隔重洋，貼著皮膚仍感受到外婆當年滿滿的愛。

當年我住在3號門36室，探出窗口就可以望到外婆家。外婆常常踮起雙腳，趴在陽台上看有沒有我的身影，而我若是發現，也會探出窗口和外婆揮揮手；就這樣，我們在互成直角、不算近也不算遠的兩個單元裡，兩兩相望。我家朝東，一早就會有太陽的光芒照射進來，耳裡傳來樓下老人鍛鍊身體播放的「春江花月夜」，日復一日，記憶猶新。

那時，我們家的窗口可以遠眺東方明珠電視塔，我見證了它的拔地而起，90年代中期它成為當時上海最具代表性的建築，紫紅色的球體熠熠生輝。聽說，一個人的十歲到二十歲生活在哪裡，那麼他的歸屬感就在哪裡，上海日新月異，但生活在瑞華公寓的溫暖片段不曾忘記。

外婆家也是我們每個周氏第三代共同珍惜的回憶。那時的我最喜歡去的就是外婆家，因為近，可以三天兩頭去，敲開43室的大門就彷彿敲開了快樂之門，每每聽到我急促的敲門聲，外婆就知道是我來了。

我的表弟表姊妹們都住得不遠，那個年代的孩子真是開心，課後沒有繁重學業壓身，我們幾個小孩在昏暗的電梯走廊玩各種球，還有躲地雷、捉迷藏，歡樂瘋狂的笑聲迴盪在43室電梯門口。

外婆家的陽台裡還養過小雞小鴨，她喜歡盆栽綠植，還養過嬌鳳鳥。我記得當年坐在紅色木頭桌子上看電視劇「西遊記」和「紅樓夢」，還有1991年的亞運會；那時的電視機，八個按鈕就能切換頻道，我們再跑去無霜冰箱裡拿根冰棍，內心真滿足。

外婆在細節上也很關心我，我寫作業時坐姿歪斜的時候，她都會提醒我坐正身體，不然以後脊椎會長歪，這方面即使到今天我都會注意，因為記得她的叮嚀，我也會如此教導我的小孩。

1992年底外婆腦中風 ，後來雖然逐漸恢復，但在2002年又復發，從此開始長期住院直到2012底仙逝；但外婆善良、爽朗、開懷、熱愛自由及灑脫的性格，深深感染著後輩子孫，我們永遠懷念她。