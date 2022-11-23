電影 「正義迴廊」重演真人真事的弒父母肢解案，一幕幕激烈的法庭辯論，讓觀眾深入探討殺人犯的心路歷程，試圖了解他們成魔的背後故事。

觀眾對於拆解犯罪心理的題材特別興趣盎然，是因為滿腹疑問，有待解答。就這案件來說，難以想像有人會殺死親生父母，即使他們如何差勁，好歹是父母，怎能忍心下手？將活生生的人殺了，再將屍體肢解，過程極度殘暴，怎能下手？殺了自己的父母，又怎能裝作若無其事？普通人都會不解，是因為我們都是普通人，又或喜歡自稱為正常人。而有計畫殺人的兇手，思維大多嚴重扭曲，嚴格來說，稱不上是正常人。

近日，剛巧天天在看韓劇 「解讀惡之心的人們」，特別調查組人員到監獄 訪問連環殺手，想了解殺人犯的犯案動機和背後故事。

其中一個殺了近二十人的年輕人不屑地回答：「你們還有什麼好問的，我們這種人都是成長時被虐待的啦，我小時候每當吃飯的時候犯錯，我爸就會用大錘打我！」這個變態連環殺手使用的凶器，正是一個大錘。

也許，這類變態殺人犯都確實有不少的共通點，他們都缺乏同理心、惻隱心和悔疚心，他們未能感受別人的痛苦，並會合理化自己的犯罪行為。他們都有慘痛的成長經歷，曾長期遊走於生與死的隙縫間偷生。殺人，是奪回主導權的終極反擊，「這個人的生與死就由我來決定吧！」

這類人，其實都是從未感受愛與關懷的可憐人呢。