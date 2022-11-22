眾「明知山有虎，偏向虎山行」，竟衝破「封鎖」，去登山界暴紅的大帽山「貓屋」打卡。「貓屋」何許人也，原來在大帽山北坡約870米高處，據說這裡曾是殖民地時期英軍軍事要塞。

一位俄羅斯 馬路畫家突發奇想，也不知那來的靈感，居然異想天開地運用立體繪畫技巧 ，讓荒廢石屋的石牆「華麗轉身」，成了人氣「貓屋」，吸引一大批人登山到「貓屋」打卡。

我十分賞識這位俄羅斯馬路畫家構思與大膽創意，在高山山頂「冷門」角落，卻慧眼識「英雄」，看中了一處廢石屋的石牆，把它當作創作元素，巧妙地畫出一幅神采奕奕的「石壁貓」。

這隻黃色花貓，整個身體盤踞在破落的小石屋內，後爪翻起，形成四爪仰起，大肚露白，雙眼炯炯有神，狀甚可愛；廢棄石屋居然變成「貓屋」，一炮而紅，成為打卡景點，讓不少「石壁貓」粉絲流連忘返，甚至有人奮不顧身爬上屋頂拍照留念。

「馬路畫家」是城市的一道風景，我在上海時就見識了不少「露天藝術家」。在上海外灘，馬路畫家在路邊綠化帶架上一塊畫板，寫生外灘一排西洋老建築和大鐘樓，凸顯中西建築文化的融合。

隨著時代變遷，上海經濟騰飛，馬路畫家把創作目光轉移至黃浦江對岸浦東，畫板上屹立的摩天大樓群，上海第一高樓、世界第三高樓──上海中心大廈，以128層、632米之高，直衝雲霄；還有「空中溫度計」、「東方明珠電視塔」等系列景點，也被一一納入畫中，馬路畫家確實「畫功」不凡，但這類馬路畫作，價格不菲。

我所居住的洛杉磯 ，在好萊塢星光大道 ，不僅活躍一批「馬路電影人物」蛛蜘俠、鋼鐵人、米老鼠等，靠與遊客互動合影賺錢；還有駐站馬路畫家，他們在星光大道路旁，一把椅子、一張凳子即可搭棚作畫，為路人畫肖像。

這些馬路畫家，人物頭像速寫可謂畫技嫻熟，約莫十五分鐘左右，一個頭像素描即跳躍紙上，活靈活現，贏得客人讚許。難怪，馬路畫家在這裡也占有一席之地。

洛杉磯帕薩迪納粉筆畫節始於1993年7月，至今已舉辦第29個年頭了，這個道地的馬路畫盛會人氣鼎盛，我差不多每年都會去觀賞。

一百多位馬路畫家，以大地作畫板，用粉筆作畫，盡情發揮，創意無限。一幅幅風格各異的畫作，連綿壯觀，一百多幅「地上壁畫」，吸引不少人圍觀。

可見，「馬路畫家」層出不窮，而這個粉筆畫節又有點像「馬路畫家搖籃」，馬路畫家也會越來越多。