怎樣的爸媽 怎樣的孩子

當小孩在吃小點時，媽媽以一貫凶巴巴的語調喊妹妹：「喂，妳給媽媽吃一口。」

料不到那個三歲小妹妹看著媽媽說：「不行！妳整天都騙小孩子的東西吃！」小妹妹的腦袋，似乎已存了不少跟媽媽有關的負面記憶。

「哼！那麼姊姊給媽媽吃一口啦！」姊姊聽話的把食物遞給媽媽，但眼神卻流露著複雜的情緒，明顯是非常不情願的。

「妹妹，妳看到了嗎？妳學姊姊那樣聽話啦！」媽媽拿姊姊乖乖聽從她指令的示範來教訓妹妹，沒料到小小年紀的她依舊一臉倔強。媽媽更從沒想過，這種當面讚一個、貶一個的教小孩方式，不僅收效不大，最終還會傷害姊妹之間的感情。

另一個家庭的爸媽，給兒子的教育 方式值得一讚。

首先，這個家從來沒有體罰這回事，但當兒子犯了錯時，那該怎樣教？這個家庭的爸媽，都會很有耐性地跟小兒子慢慢講道理，會以簡單易明的方式引導孩子學會反省：「如果爸爸說不喜歡你，叫你走，你會怎樣呢？」小孩低頭說：「我會不開心。」

媽媽繼續保持溫柔的語調說：「那你應不應該叫婆婆走呀？」「不應該！」「那你快點去向婆婆道歉吧！」

這個家庭同是三歲的小孩很愛爸爸媽媽，他對爸媽心服口服，自然容易教。

反觀那個凶巴巴的媽媽，家裡孩子整天吵鬧、搗蛋，其實是誰的錯呢？