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昔仲尼 師項橐

〈六合飛翔〉岑逸飛

莊子有「吾生也有涯，而知也無涯」的警語。人壽幾何？以天下之大，人能懂得多少？以孔子為例，學問淵博，刪《詩》、《書》，釋《周易》，訂《禮》、《樂》，修《春秋》，文史哲全都精通，且「識鳥獸草木之文」，旁及自然科學知識，加上孔子是古琴專家、射箭高手、駕馬車的能手，卻想不到他的學問造詣，會被一個叫項橐的七歲小孩考倒。

《三字經》已有「昔仲尼，師項橐」的描述，據說項橐與同伴玩沙堆築城牆，項橐往裡一坐，悠然自得。正巧孔子周遊列國，坐車路過，項橐築起的「城」擋住了孔子的車道，孔子立刻問項橐怎麼不躲避他的車？項橐從容應對：「自古只聽說車會避城，沒聽說過城會避車。」

孔子覺得這小孩非同尋常，向他提出一系列問題：「你知道何山無石？何水無魚？何門無關？何車無輪？何牛無犢？何馬無駒？何刀無環？何火無煙？何人無婦？何女無夫？何日不足？何日有餘？何雄無雌？何樹無枝？何城無使？何人無字？」

怎料項橐馬上回答：「土山無石，井水無魚，空門無關，轝車無輪，泥牛無犢，木馬無駒，斫刀無環，螢火無煙，仙人無婦，玉女無夫，冬日不足，夏日有餘，孤雄無雌，枯樹無枝，空城無使，小兒無字。」

跟著項橐反問孔子三個問題：「鵝鴨何以能浮？鴻鶴何以能鳴？松柏何以冬夏常青？」孔子答道：「鵝鴨能浮者緣腳足方，鴻鶴能鳴者緣咽項長，松柏冬夏常青者緣心中強。」項橐即反駁說：「不然也！蝦蟆能鳴，豈猶咽項長？龜鱉能浮，豈猶腳足方？胡竹冬夏常青，豈猶心中強？」

可見知識廣博如孔子，也應付不了小孩的詰難。

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