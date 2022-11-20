那年在搬屋期間，無意中打開了兒子房間裡的一個抽屜，裡面滿是舊文具和發黃紙張，心想不要浪費時間了，全部丟掉就是了。

最後還是決定馬虎看一遍吧，卻赫然發現有500和1000元的鈔票埋藏於舊東西裡，東一張、西一張的，有些還會揑成爛紙模樣。將找出來的鈔票合共算一算，竟然是超過3萬元。

依稀記得兒子不止一次跟我投訴：「媽，妳叫爸爸不要再給我錢我啦，好煩呀！」當時我就是不在意。這個孩子真的討厭數字到極點，就連錢也不屑瞧一眼。

兒子老是嘀咕太多的數目字讓他頭痛，數學科成績固然不濟，中文科也是不遑多讓，同一個中文字連續默寫十次，有本事十次都是全錯的，拿他沒辦法。

學術成績大落後嘛，唯有轉攻其他。電子琴學了僅一年，那台琴從此就成為家中陳列品；打網球倒有點興趣，但要他參加比賽嘛，免問。

我的兒子一事無成，怎辦？

我們當爸媽的，就是習慣了手執著巨型放大鏡，追在孩子的背後，勤於將他們的缺點全數揪出，並放得大大的，雙眼卻像被黑布蒙蔽，竟然看不見孩子的優點。

我兒子三歲開始，可以讀出每個英文生字，毋須我費神教，他就好像是天生會拼音的，我以為其他孩子也是一樣的呢。他從小熱愛看英文書籍，閱讀時會很專注，像海綿般不斷吸收，到了大概16歲，媽媽的英文水準已追不上他了。

我們當爸媽的，不要只懂得找孩子的缺點，而是要細心發掘孩子的優點，從而助其發揮呢！