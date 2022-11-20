談起加法與減法，西方文化基本上是加法，老子說的「為學日益」，數千年來的學問和知識，點點滴滴地堆積，到今日已令人目為之眩，而人生苦短，能夠學得多少？難怪莊子便有此感嘆：「吾生也有涯，而知也無涯，以有涯隨無涯，殆已！」

「吾生」指我的生命，「有涯」指有限制；「知」指「知識」，「無涯」指無限制、無窮無盡的意思。生命是有限的，知識卻是無窮無盡。

此所以東方智慧，不管是儒釋道，都注重減法。孔子的攝禮歸義，攝義歸仁，由禮而義，由義而仁，這個精簡的過程便是減法。釋家也無意用加法去建構任何「體系」，而是消解思維定勢，遣除情塵意垢，有如西方所說的「解構」，徹見真如本心。

道家更不用說了，老子的「觀復」、「少思寡欲」都是減法，而且「損之又損，以至於無」，這個「無」與釋家的「空」，都是減法的極致。「損之又損」是不斷地運用減法。

減些什麼呢? 老子認為，「為道」是透過直觀體悟以把握事物未分化的狀態，或者感知自己虛靜的心境，這種工夫做得愈深，內心私欲妄想的活動就愈少。除去私欲妄想，就可返璞歸真、至於無為。

西方也不是沒有減法，14世紀時英國 薩里郡奧康(Ockham)區的聖方濟各 會修士兼邏輯學家威廉 ，提出「思維經濟原則」的主張，被稱為「奧康的剃刀」，教人剃除許多無用知識的累贅。在自然科學，奧康剃刀被作為啟發法技巧使用，作為幫助科學家發展理論模型的工具，簡單理論比複雜理論更好。

在如今資訊爆炸的年代，這些因加法而生的累贅，借用禪宗說法，妄想加妄想，是「屎上加劍」，更需要有減法的修為！