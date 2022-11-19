加法是基本的算術運算，將兩個以上的數合成一個數，其結果稱為「和」。高等數學更用希臘大寫字母 的Σ(Sigma)作為加法的和式號（Sign of summation）。至於減法，其實是加法的逆運算，是尋找兩個數之差的算術運算。

減法可出現於剩餘情況，譬如說五個蘋果吃了三個剩下多少個；又可出現於差異情況，譬如甲班十二人，乙班九人，問甲班比乙班多出多少人？但也可問得複雜些，以減法問，以加法答。例如問：老師帶了櫻桃和草莓，分給小朋友後，櫻桃剩下五顆，草莓剩下六顆，問老師還剩下多少水果？

而無論如何，加法趨向增加，老子說法是「為學日益」；減法是趨向減少，老子說法是「為道日損」。

在《易經》裡，陽爻用加法，採用單數九形容，一三五七九，至九九八十一仍無盡頭，故說九九不盡；陰爻用減法，採用雙數六形容，八六四 二，六六三十六，過了零是負數世界，故說六六無窮，「不盡」朝向加，「無窮」朝向減，《三十六計》沒有「三十七計」，因為「第三十六計」已是最後一計。

加法與減法，應用於現實生活，無處不在。教導小孩，他做得好便賞他，是加法；他做得不好便罰他，是減法。兩者孰優孰劣，見仁見智。西方教育 ，喜用加法，動輒便讚學生優越；中國傳統以至香港教育，喜用減法，經常鞭策學生，主張挫其銳氣，磨礪其意志。

但有時要因應情況，有些人愈罵愈肯向上，也有些人被人稱頌幾句便能奮發。也許最佳效果是加法與減法並用，軟硬兼施，那是《孫子兵法》說的「令之以文，齊之以武」，恩威並重，西方人說的Carrot and Stick(胡蘿蔔加大棒)，更是《易經》的乾坤並舉，陰陽大用。