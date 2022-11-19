我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特別檢察官將接管對他的兩項調查 川普放話不會參與其中

共和黨要角齊聚賭城 挖川普金主、酸他是「輸家」

正義迴廊

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

前陣子，幾乎身邊所有認識的人都在大談兩齣電影《明日戰記》和《飯戲攻心》，談得興高采烈；誰說香港電影已死？

近日又有另一齣電影接力，更有人選它為本年度最想看的電影；誠心祝賀《正義迴廊》的台前幕後工作人員，並期望電影聲勢持續凌厲。

《正義迴廊》的故事取材自真人真事的「大角咀肢解父母案」；若找來熟口熟面的演員來演，未免過於為演而演，為了增加真實感，導演聰明，找來了楊偉倫和麥沛東來演殺人犯，成功撞出了極佳的化學效果。

我當然知道楊偉倫和麥沛東絕非新人，以前肯定看過他們的演出，就是熟口熟面卻喊不出他們的名字來；真對不起，這純粹是我們當觀眾的慣性膚淺而已，只管集中膜拜明星，而忽略了眾多在默默耕耘的演員們。

楊偉倫和麥沛東，誠心祝賀你們，終於等到被世人認同的機會，這是你們多年來的勞力，堅持沒有放棄的成果。

至於新導演何爵天就更加不得了，從他開始構思劇本到落實籌備拍攝，不曉得身邊曾出現過多少人大潑冷水？「香港電影已死，你還發夢？」「你醒醒吧，看看現在是什麼時勢吧！」恭喜何爵天排除萬難，成功創出了一片天空。

《正義迴廊》還有我喜愛的演員蘇玉華，讓人猜不透的林海峰和久違了的周文健，整個台前幕後班底給我「齊心就事成」的強烈感覺；只要有人發夢，香港電影是不會死的。

電影 香港 導演

上一則

《老物件情懷》集郵情懷

下一則

誠信

延伸閱讀

陳都靈疑分手汪汐潮 于正：見光死的愛情不牢靠

陳都靈疑分手汪汐潮 于正：見光死的愛情不牢靠
黑豹2北美首周吸1.8億 今年票房第2佳

黑豹2北美首周吸1.8億 今年票房第2佳
李安電影音樂劇「囍宴」 台美再製新版 英華語都通

李安電影音樂劇「囍宴」 台美再製新版 英華語都通
歐洲的一盞明燈

歐洲的一盞明燈

熱門新聞

美國中式速食龍頭熊貓快餐（Panda Express）在全球擁有將近2500家分店、5萬員工，創辦人程正昌（Andrew Cherng）來自台灣。（中央社）

「熊貓快餐」老闆出身台灣 50年累積35億身價：感謝美國

2022-11-09 21:22

常在我心的民歌

2022-11-12 02:02
徐至宏∕圖

錢會說話（上）

2022-11-13 02:02

錢會說話（下）

2022-11-14 02:01

童言童語

2022-11-13 02:02
作品包括「一個小男孩繫著黑帶、將一名成年男子翻倒在地」（右下）、「2個孩子將反坦克障礙當作蹺蹺板嬉戲」（左上）、「一個戴著捲髮器和防毒面具的女人拿著滅火器」（左下）以及「一名女性體操運動員戴著頸托表演」（右上）等。（美聯社、Getty Images、路透）

神祕藝術家班克西潛烏聲援 「廢墟塗鴉」7幅全曝光

2022-11-15 00:29

超人氣

更多 >
拼多多來美國啦…媒體實測購物體驗 看看值不值

拼多多來美國啦…媒體實測購物體驗 看看值不值
影／想跟習近平握手換來點頭 泰總理手伸空中尷尬摸鼻

影／想跟習近平握手換來點頭 泰總理手伸空中尷尬摸鼻
乘客把手機忘在機場 機師從駕駛艙機窗探身幫取回

乘客把手機忘在機場 機師從駕駛艙機窗探身幫取回
金正恩女兒首曝光 父女牽手視察飛彈試射

金正恩女兒首曝光 父女牽手視察飛彈試射
短評：總結習近平「峰會外交」 包括會晤張忠謀？

短評：總結習近平「峰會外交」 包括會晤張忠謀？