前陣子，幾乎身邊所有認識的人都在大談兩齣電影 《明日戰記》和《飯戲攻心》，談得興高采烈；誰說香港 電影已死？

近日又有另一齣電影接力，更有人選它為本年度最想看的電影；誠心祝賀《正義迴廊》的台前幕後工作人員，並期望電影聲勢持續凌厲。

《正義迴廊》的故事取材自真人真事的「大角咀肢解父母案」；若找來熟口熟面的演員來演，未免過於為演而演，為了增加真實感，導演 聰明，找來了楊偉倫和麥沛東來演殺人犯，成功撞出了極佳的化學效果。

我當然知道楊偉倫和麥沛東絕非新人，以前肯定看過他們的演出，就是熟口熟面卻喊不出他們的名字來；真對不起，這純粹是我們當觀眾的慣性膚淺而已，只管集中膜拜明星，而忽略了眾多在默默耕耘的演員們。

楊偉倫和麥沛東，誠心祝賀你們，終於等到被世人認同的機會，這是你們多年來的勞力，堅持沒有放棄的成果。

至於新導演何爵天就更加不得了，從他開始構思劇本到落實籌備拍攝，不曉得身邊曾出現過多少人大潑冷水？「香港電影已死，你還發夢？」「你醒醒吧，看看現在是什麼時勢吧！」恭喜何爵天排除萬難，成功創出了一片天空。

《正義迴廊》還有我喜愛的演員蘇玉華，讓人猜不透的林海峰和久違了的周文健，整個台前幕後班底給我「齊心就事成」的強烈感覺；只要有人發夢，香港電影是不會死的。