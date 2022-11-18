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逆來順受

〈六合飛翔〉岑逸飛

對於逆境智商，論者通常提出四種訓練方法，簡稱為LEAD。L是Listen，即聆聽，耐心聽取別人意見，也是面對事實的表現，而不是選擇逃避，不願意聽到壞消息。但全心聆聽，對聆聽者的要求是極高的，因為我們若不專注聆聽，很容易「人在心不在」，「遊魂」去了。

E是Explore，即探索，凡事總有轉機，轉機的背後就是探索，探索需要樂觀、積極和主動。其實在人類進程中或許信仰與自由，皆有探索之心，探索不斷在生存中扮演導演及編劇的角色，主導著人類太多。探索中不乏對未來及結果的猜測，猶豫與退縮中包含對目標的完美追求。

A是Analysze，即分析，那是對症下藥，找出問題根源，而許多時候，人們大多當局者迷，忽略了根源是自己，不在別人，自作才會自受。分析是在頭腦中把事物或對象由整體分解成各個部分。這一技巧自亞里斯多德就已經應用在數學、邏輯學等領域。

最後，D是Do，即行動，不要做說話的巨人，行動的侏儒，要給自己定下行動的目標和步驟，制訂計畫，克服拖延，設定死線和定期作出檢討。

不過上述的LEAD，仍停留在增加逆境智商的技術層面，且過於陽剛。若提升至哲學層面，中國人有句老話，叫「逆來順受」。什麼是「逆來順受」﹖逆來，例如患了癌症，那當然是一大打擊，卻不必以一個鬥士姿態務必要戰勝癌魔不可，那會失敗居多，而是安然接受之，不用驚惶失措，那就是「「順受」。

在儒家而言，是極高明而道中庸；在佛家而言，是平常心；在道家而言，是大道自然。之所以可以「順受」，因為順與逆是相對而言，事物本來如是，所謂順與逆，是人們抹上的色彩而已。

導演 癌症

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