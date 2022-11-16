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世說新聞╱她尿尿 他打飛機 親測LA捷運好恐怖

惡妻十宗罪

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

友人問：「你說有惡妻長期欺凌鵪鶉丈夫，或許有當事人自己不覺得被欺凌呢，一個願打，一個願挨嘛！」

說得雖然有道理，倒不如將妻子的行為開列如下，好讓大家來評個理吧。

在外出用膳時，太太咬了一口蝦球，大喊：「唔！都沒味道，不新鮮呀！」然後，她熟練地將那咬去一半的蝦球擲到丈夫的碗裡，丈夫欣然送進嘴裡。有時，就連咬了一口的小籠包之類的，也會汁肉模糊地扔到丈夫碗裡。

在眾人面前，太太習慣對丈夫高聲呼喝：「喂，你聾啦？」「唉！為什麼你這麼蠢呢！」一點面子也不留給丈夫。

太太說，她最討厭在廚房裡打轉，太麻煩了。於是，丈夫扛起了買送煮飯的任務，若煮得不合太太心意，會挨罵。

錢方面，太太是大權在握，丈夫要買什麼東西都要經她批准，基本上丈夫買什麼都被標籤為「亂花錢」，太太買名牌包倒是天公地道。

太太鐵定了一大堆「不准」的事情，強迫丈夫遵守。假日不准丈夫回去見家人，因為難得假日丈夫可以陪她；不准丈夫見朋友，因為那群損友會引誘丈夫沉迷賭波、賭馬；不准丈夫再買動漫模型，這玩意太幼稚且太浪費錢了……。

那次，太太突擊丈夫公司，赫然發現他在公司櫃裡儲藏了大量模型，於是兩口子大吵起來。就在那一刻，向來溫順的丈夫狠狠地吐出了一句：「妳好霸道呀！」

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