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逆境與幸虧

〈六合飛翔〉岑逸飛

人生有順境和逆境，順境令人喜悅，逆境則多令人氣餒。但人生不如意事十常八九，如何面對逆境，也是一種考驗。職場上有所謂「逆境智商」(Adversity Quotient，簡稱AQ)，是心理學家史托茲（Paul Stoltz）在一九九七年提出，指的是人們面對逆境的應變能力和調適能力。逆境智商較高的人，具有走出困局的能力。

面對逆境，有人會困在死胡同，只是想著一些負面因素，意志消沉；但也有人會轉危為機，營造正能量，視逆境為挑戰。如何提升AQ，首先是凡事不抱怨，只要積極解決問題。AQ低的人喜歡把責任推向別人頭上，可惜於事無補，只會浪費時間。在逆境中，要保持樂觀向上的心，坦然面對失敗，憑藉自身的力量，挑戰生活，挑戰逆境，相信任何困難和艱險都不會阻止自己邁向成功的腳步。

其次是先看優點再看缺點，因為凡事總有好壞，盡量利用好的因素，開創新的局面，或可彌補因逆境帶來的損失。第三是身處順境，要學會惜福與感恩；身處逆境，要學會堅忍和等待，相信逆境只是暫時。第四是把當下的不幸，看作是日後的「幸虧」。

什麼是「幸虧」？指無端有一些有利條件出現，竟讓自己倖免於難。當時的不幸，變成日後的「幸」，典型的例子是「塞翁失馬，焉知非福」，「失馬」看似損失，反而帶來好處。又有所謂「失之東隅，收之桑榆」，即早上丟失的，黃昏時又收回來，凡事都有兩面性，或會因禍得福，所以最好處之泰然。

在佛學上，更有所謂「逆增上緣」，順增上緣，是從正面成就人；逆增上緣，是從負面方式成就人。逆境反而是一個磨練意志和能耐的大洪爐，引發激勵，化成修正缺點的進步力量。

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