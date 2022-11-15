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我的孩子快樂嗎？

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

孩子於成長路上，有些片段是我永遠不會忘記的。

記得次子念高中時，有天放學回家，立即把我拉到一角，臉上神情肅穆得像有嚴重的事情發生了。「媽，剛才在學校門外，阿祖跑來找我。」阿祖是他的同班同學，雖然不算是天天群聚的夥伴，但他們都是頗為熟悉的。

「阿祖從褲袋拿出一根大麻菸！」我屏住了氣息，靜靜聽他詳述。「他問我想不想試。」相信當時我的眼睛已瞪得挺大了。「我說這個東西試了就會上癮的，怎知阿祖堅持說不會上癮。」傻瓜，所有引誘人家吸毒的人都會編說這一套，有些人是為了騙人，有些人則是騙自己呢。

「我就問他，這個東西吸了會怎樣？」年輕人富好奇心是正常不過的事情吧，但難道這次他真的被引誘了？「阿祖說吸了之後，整個人會很開心。」我按捺不住了：「那你怎麼回答他？」「我就回說，那我根本不用吸了，因為我本來就很開心啦！」我感動得緊緊地抱著他。

感謝主！我的兒子有足夠的獨立思考能力，絲毫沒受朋輩的影響；同時，也非常慶幸我們一家人的關係良好，不然他根本不會跟媽媽談及這事。

依據這事情的邏輯推敲，不快樂的年輕人，會成為行差踏錯的高危人士，那麼，究竟是什麼因素讓年輕人不快樂？學業壓力、朋輩欺凌、愛情困擾等，都不及跟家人不和的負面影響啊！

那個晚上臨睡前，兒子跑來抱抱我說：「媽，妳放心，我絕對不會做讓妳傷心的事情。」

大麻

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