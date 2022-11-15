香港 最高的山應該是荃灣的大霧山（大帽山），除了登山發燒友外，港人對它不太熟悉。

港島的太平山和九龍沙田的獅子山較為人所知。太平山前稱扯旗山，傳說早年海盜張保仔每要刧船掠奪財物時，便在山上升信號旗，通知同黨集合採取行動，故人稱此山為扯旗山。現今此山正名為太平山，山頂為遊客必到打卡之地，俯瞰維多利亞海港的景色，特別是夜色降臨後，可欣賞到世界聞名的香港夜景。

登山可乘坐已有百多年歷史的纜車，古色古香。另中環有公共巴士直上太平山頂，不妨試試纜車上去，乘巴士返，沿途可看到許多不同的景物，隱約中可看到香港百年歷史且聞到她的味道。

如果將橫臥沙田的獅子山和綽約多姿的太平山相比，獅子山則顯得頗為平實，名氣也差了很多。幾十年前，獅子山安靜地守在九龍邊陲，九廣鐵路火車經過這裡，人們只留意獅子山上的望夫石，一個婦人手抱嬰兒遙望北方望郎歸。五○年代左派作家黃谷柳著有「蝦球傳」一書，主人公蝦球由香港投奔內地求新生，出了沙田，就是經過獅子山告別香港，走向光明之道。

七○年代香港電台一班年輕編導拍攝「獅子山下」系列的電視劇，描寫時代變化中，香港小市民的現實生活，表現他們的平凡務實，是國際化香港的另一面，劇中主題曲「獅子山下」由歌手羅文演唱，旋律優美，顧嘉煇和黃霑的曲詞，將香港人腳踏實地拚搏的精神傳遍華人 世界，連朱鎔基總理都曾在多次講話中，以「獅子山下」廣播劇和主題曲讚賞香港人。

近幾年獅子山常成為港人注視的焦點，有人多次在獅子頭之處，掛上十幾公尺的布幅表達訴求，訴説心聲，在老遠地方便能目睹，只好勞煩消防人員登山拆除，敏感日子警車、警員也得前來巡查，給獅子山增添政治色彩。

太平山和獅子山都是幾百公尺高的小山頭，「山不在高，有仙則靈」，太平山上看到璀璨七彩光影的香港夜景；獅子山則盡顯香港人精神面貌。我們願意唱好「獅子山下」這首歌，也要講好香港的故事。