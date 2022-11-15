我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長紐森妻子 17年前遭淫魔溫斯坦性侵 淚流滿面作證

紐約法拉盛「老字號」華人小商家 光天化日遭搶

太平山和獅子山

〈太平山下〉鄭子

香港最高的山應該是荃灣的大霧山（大帽山），除了登山發燒友外，港人對它不太熟悉。

港島的太平山和九龍沙田的獅子山較為人所知。太平山前稱扯旗山，傳說早年海盜張保仔每要刧船掠奪財物時，便在山上升信號旗，通知同黨集合採取行動，故人稱此山為扯旗山。現今此山正名為太平山，山頂為遊客必到打卡之地，俯瞰維多利亞海港的景色，特別是夜色降臨後，可欣賞到世界聞名的香港夜景。

登山可乘坐已有百多年歷史的纜車，古色古香。另中環有公共巴士直上太平山頂，不妨試試纜車上去，乘巴士返，沿途可看到許多不同的景物，隱約中可看到香港百年歷史且聞到她的味道。

如果將橫臥沙田的獅子山和綽約多姿的太平山相比，獅子山則顯得頗為平實，名氣也差了很多。幾十年前，獅子山安靜地守在九龍邊陲，九廣鐵路火車經過這裡，人們只留意獅子山上的望夫石，一個婦人手抱嬰兒遙望北方望郎歸。五○年代左派作家黃谷柳著有「蝦球傳」一書，主人公蝦球由香港投奔內地求新生，出了沙田，就是經過獅子山告別香港，走向光明之道。

七○年代香港電台一班年輕編導拍攝「獅子山下」系列的電視劇，描寫時代變化中，香港小市民的現實生活，表現他們的平凡務實，是國際化香港的另一面，劇中主題曲「獅子山下」由歌手羅文演唱，旋律優美，顧嘉煇和黃霑的曲詞，將香港人腳踏實地拚搏的精神傳遍華人世界，連朱鎔基總理都曾在多次講話中，以「獅子山下」廣播劇和主題曲讚賞香港人。

近幾年獅子山常成為港人注視的焦點，有人多次在獅子頭之處，掛上十幾公尺的布幅表達訴求，訴説心聲，在老遠地方便能目睹，只好勞煩消防人員登山拆除，敏感日子警車、警員也得前來巡查，給獅子山增添政治色彩。

太平山和獅子山都是幾百公尺高的小山頭，「山不在高，有仙則靈」，太平山上看到璀璨七彩光影的香港夜景；獅子山則盡顯香港人精神面貌。我們願意唱好「獅子山下」這首歌，也要講好香港的故事。

香港 華人

上一則

神祕藝術家班克西潛烏聲援 「廢墟塗鴉」7幅全曝光

下一則

家裡蹲大學

延伸閱讀

香港維園年宵競投 攤王高出底價10倍拍出

香港維園年宵競投 攤王高出底價10倍拍出
阻止黎智英國安案聘英國大律師 港律政司上訴碰壁

阻止黎智英國安案聘英國大律師 港律政司上訴碰壁
香港財爺：港重保育 古物古蹟不匱乏 歷史建築1500項

香港財爺：港重保育 古物古蹟不匱乏 歷史建築1500項
林鄭月娥：修例風波不可避免 盼向台灣宣傳一國兩制

林鄭月娥：修例風波不可避免 盼向台灣宣傳一國兩制

熱門新聞

美國中式速食龍頭熊貓快餐（Panda Express）在全球擁有將近2500家分店、5萬員工，創辦人程正昌（Andrew Cherng）來自台灣。（中央社）

「熊貓快餐」老闆出身台灣 50年累積35億身價：感謝美國

2022-11-09 21:22

常在我心的民歌

2022-11-12 02:02
徐至宏∕圖

錢會說話（上）

2022-11-13 02:02
可樂王∕圖

我是美國老司機（上）

2022-11-07 02:02

惆悵不已

2022-11-10 01:00

當我老了

2022-11-09 02:00

超人氣

更多 >
拜習會落幕 美重申一中政策反對中方脅迫台灣 布林肯將訪中

拜習會落幕 美重申一中政策反對中方脅迫台灣 布林肯將訪中
好市多購物可省錢 但這9大失誤反而讓你花更多

好市多購物可省錢 但這9大失誤反而讓你花更多
拜習會傳動粗插曲 中國代表團成員猛推美國女記者

拜習會傳動粗插曲 中國代表團成員猛推美國女記者
川普海湖莊園嫁女兒 新娘穿古希臘女神風禮服向夫致意

川普海湖莊園嫁女兒 新娘穿古希臘女神風禮服向夫致意
停售經典產品有苦衷 Trader Joe's、好市多：不得已

停售經典產品有苦衷 Trader Joe's、好市多：不得已