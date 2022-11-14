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捲土重來 享受舞台

〈亦莊亦閒〉莊偉茵

筆墨實在難以形容日前在香港城市大學藝術節演出的感受，樂隊Young Once六年後捲土重來，連同兩位城大學生一起合作演繹1960至80年代多首英文及廣東經典金曲。每個樂手、歌手都使出渾身解數，在台上又跳又唱，全力以赴，展現樂隊專業表現。

可能生活上都有了一些經歷，樂隊成員多了一分成熟，演繹金曲別有一番味道。兩位同學雖然年紀輕輕，亦能充分表達歌曲中的情感。觀眾雖然不能隨歌起舞，但在台上見到大家在座位上鼓掌、搖頭擺身、揮動手機的燈光為我們打氣，把音樂會氣氛推到沸點。

Young Once樂隊在國泰航空成立，自己是其中一個歌手。想當年，除了為公司活動演出，還不時獲邀為慈善籌款活動擔任表演嘉賓，還去過上海表演，十分興奮。

樂隊成員雖然在工作上各散東西，但音樂一直聯繫我們，也會公開表演。最後一次開party已經是六年前的事，加上疫情轉眼三年，大家都沒機會合作。直至兩個月前，接到城市大學的邀請，為大學藝術節表演，讓我們再次碰頭。衷心感謝城市大學對樂隊的信任、每一位隊員的努力和投入，還有台下每位觀眾的掌聲鼓勵，讓我們好好的享受舞台的感覺。

音樂無分疆界，不論年齡、性格、身分或國籍，只要你喜歡的，大家都可以一起唱一起跳，推動我們努力就是觀眾的掌聲。

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