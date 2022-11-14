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妻強夫弱

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

她連續三晚失眠，每當閉上眼睛，丈夫的那句惡言就會在腦袋來回穿梭：「妳什麼都說沒事，妳說什麼都對，我說的都是錯……，妳好霸道啊！」

她愈想愈氣，若不是靠她當機立斷，哪會換來今天的安樂窩？一對子女哪有機會躋身名校？她的一切決定，有哪一環不是為了整體家庭的幸福？她心想：「哼！依你這般優柔寡斷，走一步退兩步嘛，早當乞丐了！」

她未能釋懷，結婚十年來，丈夫是從沒有半句逆她意思的，這次他是吃了豹子膽嗎？即使是她發脾氣了，丈夫都習慣火速道歉，逗她再露歡顏，但這回已經三天過去了，丈夫竟然緊抿著嘴，瞧也不瞧她一眼，是膽敢造反了？！

但，她是真的霸道嗎？其實，相信這是沒有一個旁觀者會反對的。她確是主宰了家中的一切決定，大事如買屋、買車、生兒育女，小事如選哪種菜？哪尾魚？丈夫都唯命是從，全盤聽她的。她強、夫弱。我倒苦口婆心勸她，該是時候靜心反省了，「過去我曾目睹不少妻強夫弱的例子，結局都不是那麼美好。」我告訴她。

有丈夫被惡妻欺凌，長期憋著一肚子氣，原來那是有限期的，突然有天溫厚的丈夫一反常態，連珠炮大罵太太一頓後，態度從此也強硬起來，不再被太太任意差遣了。

不過，倒有丈夫是從不反抗的，但不曉得是否憋出病來，50來歲就一命嗚呼了。好友聽到這裡，雙眼瞪得大大的。

失眠

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