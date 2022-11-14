如今一提「心猿意馬」，很多人都會想到這是佛家用語。佛家以猿馬性喜外馳來形容眾生的心，不能安住，喜攀緣外境。《敦煌變文•維摩詰經講經文》便有「卓定深沉莫測量，心猿意馬罷顛狂」的句子，不過《敦煌變文》產生於唐代，而「心猿意馬」的說法最早見於東漢魏伯陽《周易參同契》的徐景休箋注，可見是佛家借用了道家的用語。

《周易參同契》是一本煉丹術著作，被稱為「萬古丹經王」，書中的「參」指「三」，指會通；而徐景休形容這種煉丹工夫，切忌「心猿不定，意馬四馳」，心要定，意要守。

《周易參同契》是道家典籍，道家講心、講意，與儒家不盡相同。莊子的「心齋」：「若一志，無聽之以耳而聽之以心，無聽之以心而聽之以氣。耳止於聽，心止於符」。他在《人間世》篇顏回與仲尼論處世的寓言，提出「心齋」的修養工夫，認為心齋與一般祭祀齋戒不同：祭祀齋戒不飲酒，不茹葷、沐浴更衣，講究外表形式；心齋則在追求內在的清淨沖虛。

心齋是心如虛空，那是心的本然狀態，要通過「止」的工夫使心能回復安定。至於莊子的「意」，《秋水篇》謂「可以致意也，物之精也」，不要以為意馬奔馳而忽略了意的精細微妙和無孔不入。

至於佛家的心猿意馬，或以為這是20種隨煩惱之中的散亂和掉舉。但散亂和掉舉的意思不一樣，究竟何者為心猿？何者為意馬？分別在於：散亂是想東想西，想這想那，一心多境，禪定時仍未趨定，有如意馬；而掉舉雖已趨定，卻是一境多解，所緣的境沒有丟失，但心裡的觀想則在變，從不同角度觀境，因而在定中有過失，有如心猿。