早年香江奇觀 兩家酒樓鬥風水

上世紀六十年代，香港 九龍旺角彌敦道最繁盛路段，有兩家名店，分別是龍鳳茶樓和瓊華酒家。龍鳳在彌敦道南邊，瓊華在北，兩家左邊都是山東街。龍鳳開業於先，為爭生意而鬥起風水。

瓊華在高人指點下，第一個回合是將臨街的兩面大招牌組合成「利劍出鞘」，從彌敦道正面看狀如利劍；山東街那面則是劍鞘。若從龍鳳那邊觀望，出鞘之劍正刺向自己。龍鳳東家火起，找來頂級風水師在四樓天台豎立三根旗杆，正中的最高，形如古代兵器方三叉戟，還將從樓下大堂通二樓的樓梯扶手鑲嵌閃亮的不鏽鋼，下面安裝一排紅燈。一看就知是兩把對準瓊華的染血大關刀。

第二個回合，中秋節時，瓊華在正對龍鳳的左邊屋角，豎起一個高高的十字架。十字架橫杆兩端各吊狀似去皮橙果的燈籠，十字架亮燈後變為鋒利的西洋劍，劍前掛起六個巨大漢字「純正紅豆沙月」，紅底黑字，字體怪異，是法師為作法辟邪驅鬼的字體，暗示對手是「鬼」。

龍鳳應戰。自次年中秋節，每年在正對瓊華的左屋旁，掛一幅高達兩層樓的巨幅彩畫，題材取自三國誌和水滸傳。人物年年變換，有操大刀追殺的關雲長、持方天畫戟騎赤兔馬的呂布、披星戴月疾馳的岳飛，最觸目的是手揮雙斧、面目黧黑猙獰的黑旋風李逵，所有人物的兵器都朝向瓊華。

第三個回合，瓊華在端午掛起五個辟邪驅鬼的大字：「邊個話我傻」，這句和端午節 全不搭調的廣東話，稍後人們才讀懂，「傻」和「糉」右側近似，前者左偏旁是「人」，用「傻」代替「糉」，意思是有「人」無「米」，人遲早要餓死，以拆字咒駡，聰明透頂。

龍鳳隨即將設於樓上的燒臘部移到地下大堂，師傅操刀斬雞切滷味，砧聲丁丁給對手造成心理威脅，風水學謂見刀光必見血影。

第四個回合，瓊華在正門和橫門安裝不鏽鋼柱子，合共十二根，這就是十二把寶劍，用來自衛。這一招，穩重中見鋒芒。

市民常猜測來年巨畫將有什麼噱頭？一年年下來，有過火燒連營、水淹七軍、草船借箭、張飛打督郵和武松打虎，有什麼比將對方當作老虎按在地上猛揍更舒心活肺！

翌年，龍鳳出人意表地捨棄戾氣，掛出溫馨的二十四孝故事之一「XX乳姑」。一年輕貌美的古裝婦人敞開上衣左襟，袒裸半邊胸部，微笑著以左手托起豐滿的乳房，向著身前坐在椅子上的家姑，畫面極吸睛。想必是「金鐘」廣告公司出鉅資聘請模特兒供寫生，才有此傑作。

眾人看到，乳房正對瓊華，這是既香豔又邪氣十足的「沖剋」。

每天山東街和彌敦道麗斯戲院門外擠滿了人，駐足觀看的皆男士，有人指手畫腳解說故事以炫耀淵博，有人比畫乳房的尺碼，有人看到嘴角流涎，有人呆若木雞頻作深呼吸。小姐低頭匆匆走過，如欠債者遇到追討的債主；一位大嬸沒頭沒腦地走近，大罵一聲「啋！」

瓊華招架無力，總不能「你做初一我做十五」，祭出男人之「劍」吧？衛道士嘖有煩言，龍鳳辯解是宣揚孝道。當局欲取締卻於法無據，下令中秋過後即卸下，下不為例。

瓊華將各樓層朝向龍鳳方向的橫梁，都裝飾成利劍，寓意是將對手千刀萬剮，自我安慰一番。