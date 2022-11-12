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齊來讀正音

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

香港人的英語水平普遍都相當不俗，跑到世界各地操英語的地方，都能溝通自如。但，不明所以，很多地方名字的英語發音卻會出現集體式的錯誤，比如是幾乎所有家長都趨之若鶩的兩所英國高級學府的名稱，都會經常聽見錯誤的發音。

劍橋大學Cambridge，該讀成「Came-bridge」，不是「Cam-bridge」。而牛津大學Oxford正確讀音是「Ox-fud」，並非「Ox-ford」。

也許有人會立即反駁：「哎唷！可以溝通就行了，何必這麼講究啊。」

話又不能這樣說，須知道世上所有語言的發音都只分為「正確」和「錯誤」兩種，怎能馬虎？正如本人的名字為「鄧藹霖」，過去就曾有無數人喚為「燉凱林」，我知道是叫我的，但心裡就難免滿不是味兒了。

尤其是英國有很多地方名稱，都有特別的讀音，不能習慣性見字讀字。比如是先前英女王逝世，民眾紛紛排隊瞻仰靈柩，龍尾地點Southwark Park，網上幾乎所有KOL（意見領袖）都是有字讀字，但其實正確讀音是「Sutherk」，「w」是不發音的。

先前有港人說在倫敦市中心，地鐵站碰到田大少，那個站Tottenham Court Road，頭一個字該讀成「Tot-num」，第二個「t」的尾音要發聲，而「h」普遍都是不發音的。「Birmingham」該讀成「Birming-em」，「Nottingham」讀成「Notting-em」，而加拿大多倫多不少港人聚居的Markham區，請不要失禮讀成「Mark-ham」，正確讀音是「Markum」呢。

還有還有，港人多聚居的曼徹斯特（Manchester），請不要讀成「Man-chess-ter」，重音該在「Man」，「chester」是輕聲的呢，拜託。

英國 地鐵站 香港

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