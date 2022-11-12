日本 飲食文化中，刺身（生魚片）是一大特色，走到築地魚巿場，鮪魚、鮭魚、鯛魚、扇貝、牡丹蝦，幾乎所有海洋生物都可以生吃，而且滿口盡是鮮甜。但歐洲旅客多不以為然，他們對刺身一類食材不敢恭維。有趣的是他們熱愛的生蠔，在日本卻不受追捧，早前日本網站舉行的「最不喜歡食材排名」，生蠔位列第7，並且被形容為「陰森」的食材。這差異可以從文化和口味去了解。

撇開鮮甜美味，生蠔在歐洲世界自古被視為強精保健食品，傳說叱吒風雲的凱撒大帝、拿破崙等都熱愛吃生蠔，後者更宣稱「生蠔讓他征服了女人和敵人」。得到名人的光環效應，生蠔成了男士誇耀能力的象徵，事實上，生蠔富含蛋白質 、鈣質、磷、鐵及碘等營養，被稱為「海洋中的牛奶 」，但對性能力有多大效益？或者真的跟鮮奶差不多而已。

對於強精保健，日本的男士當然也有所希冀，但古代日本有很長時間以素食為主，他們用以形補形的方式，揀選了松茸作為提高「性福」的食材。生蠔在歐洲的傳說，到了東洋地方卻站不住腳。

至於口味來說，日本人吃刺身，除了追求生吃的口感，也熱中於熟成後形成的鮮味成分，更重要的是脂肪的香氣。例如「TORO」，就是鮪魚的腹部，脂肪含量極高，一直深受食客的喜愛。

反觀脂肪低的生蠔，雖然也含鮮味成分，但現開現吃，也不易吃出味道來。外國人常形容生蠔有甘甜和榛果香，更多的是海水味道，蠔的特點是離水後會緊閉外殼，盡力減少水分流失，例如吃貝隆生蠔，就是那法國布列塔尼海水滋味，使味蕾都感受到海藻的氣息。

事實上，蠔有很多黏滑的物質，當中容易藏有細菌，所以產自乾淨的海洋，對生蠔來說尤其重要，大概那潔淨的海水，自然有美味之處。

日本的水源也豐富純淨，但人們吃刺身，從來不會以海水作調味，也沒有人會說吃鯛魚時喝到東京灣的海洋氣息。

相反的，日本人會認為生蠔過多水分，所以通常會用來做天婦羅，這並不是把蠔炸熟，而是炸熟了外層的麵衣，熱力滲透到裡面蒸發走蠔的水分又不至於熟透，這就可確保蠔有軟嫩質感，和呈現出蠔的鮮味。

此外，除著海洋溫度上升，蠔感染細菌的機會也增多，除非確保源自極冷的海洋，平常還是少吃生蠔，免卻了腸胃不適。