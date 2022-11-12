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七的奧祕

〈六合飛翔〉岑逸飛

「七」與佛學，說之不盡。但說「七」最多的不是佛經，而是《聖經》。上帝創世是六天完成，一天安息，一共七天；雅各為利亞、拉結和羊群服侍拉班，一共是三個七年。

法老王對約瑟說，在夢中見有七頭瘦弱的牛，吃掉了七頭肥壯的牛；又夢見七個乾枯穗子，吞下七個肥美穗子。約瑟就解釋説，這是耶和華神對法老的提醒，埃及將先有七年豐收，後有七年饑荒。

又據《創世記》，埃及舉國為約瑟的父親雅各哀悼：雅各一生共有147歲，與約瑟重逢後又安享天年有17年之多。無論雅各有多長壽，約瑟都不以為滿足。他捨不得與父親生離死別。他因父親之死，確實悲哀至極，伏在父親屍體上擁抱痛哭了七天。

又如《馬太福音》中提到，彼得對耶穌說：「主啊，我弟兄得罪我，我當饒恕他幾次呢？到七次可以嗎？」主耶穌回答彼得說：「饒恕人要七十個七次……。」「七十個七次」，即490次，難以想像一個人可以對同一人犯同樣罪行饒恕490次。

在中國傳統文化，「七」與《易經》也是密不可分。一卦有六爻，第七個階段便是轉捩點；復卦有「七日來復」；既濟卦和震卦的六二爻，則有「勿逐，七日得」的說法。術數上就有「逢七必殺」之說，十個天干，甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，第七個位必相剋，例如甲庚、乙辛、丙壬、丁癸相剋。

事實上，6000年前埃及人就有「七日神力」的生命周期，而令人驚異的是，今日醫學手術後的傷口癒合，出現了「七日節律」，手術後七天是拆線的最佳時間，甚至在器官移植，令人棘手的排斥現象，也是在手術後七天或其倍數發生。然則「七」是否宇宙和生命的密碼？

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