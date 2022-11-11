康泰旅行社繼分店全線暫停營業後再傳來清盤消息，一點不感意外，防疫清零，毀損整個旅遊業環境如此，非戰之罪。

由於工作關係，對這間曾稱霸香港 的康泰旅行社略知一二。

創辦人黃士心是個實幹生意人，原籍潮州，曾居泰國 。五○年代東南亞 各國與台灣關係友好，許多華僑子弟喜歡到台灣升學，青年學子頻繁來往港泰台，黃士心頭腦靈活，穿針引線，做起旅行社，專門出售泰國/香港/台灣往返飛機票。他自己也算是半個泰國人，故將旅行社定名為HONGTHAI，各取兩地一半英文名字合成。因訂價合理，又有食好住好的安排，擦亮康泰旅行社的招牌，逐漸發展成為香港出團最多的旅行社。中國開放市場後，康泰突破中資旅行社壟斷，首先在國內旅遊城市開設分社，打破條條框框，獨立自主經營，生意愈做愈大；還曾贊助無缐電視香港小姐競選，大收廣告收益之效。

由於行業競爭，業內曾傳出流言蜚語，說康泰發展太快，財務不穩。黃士心在香港幾份大報刊登廣告，出示銀行千萬元定期存款單，以正視聽。

康泰旅行社2010年發生馬尼拉人質事件，一個失控失意的菲律賓警官持手提自動步槍登上康泰旅行社專用巴士，威脅當局答允其私人要求，但菲律賓行動緩慢，救援不力，指揮救人的馬尼拉市長居然離開現場回市區餐廳吃飯。菲方特警強攻救人，激怒兇徒、當地前警官門多薩（Rolando Mendoza）大開殺戒，造成車內康泰團友8死7傷。事發經過由電視台實況轉播全球，鏡頭下康泰招牌旅遊巴士，牽動世人眼球。當時特首曾蔭權致電菲總統艾奎諾（Benigno Aquino），但菲總統以曾職位與其不相稱，居然拒接電話，說只能接中國外交部的電話。人質事件令康泰付出沉重代價，但康泰之名也更為世人所知。

黃士心父子2019年將持股全賣給海航，退出康泰的營運。

新冠肺炎疫情持續三年，旅遊業務大受打擊，許多業者無法撐持，康泰亦不例外。黃金時代的伸展，也有落幕的時刻。康泰旅行社亦是值得一提的香港故事。