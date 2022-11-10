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兒子像陌生人

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

媽媽站在茶餐廳門外，瞧著那盤剛出爐的蛋撻發呆。「不知買好，還是不買好，怕買了孩子不食。」媽媽尷尬地說。真奇怪，孩子是否喜歡吃蛋撻，當媽媽的怎會不清楚？

「我那個肥仔小時候好喜歡吃蛋撻，可以一口氣吃兩個，不過不知道為何，我現在買他都說不吃，因為怕胖。」媽媽口中的肥仔其實不僅不肥，簡直可以稱得上是標準肌肉健身達人。

逛到百貨公司男裝部，媽媽又發呆：「都不知他現在鍾意什麼顏色，就怕買錯。」媽媽趕忙解釋：「他小時候我買什麼，他就接受什麼，從來不挑揀，現在…唉！」媽媽懷念的日子已過去，畢竟兒子今年已24歲，這個歲數的男生，又怎會穿媽媽給他選的衣服？

「唉，辛苦供他去英國留學，想不到他回來之後會變成像陌生人。」媽媽慨嘆。

他兒子13歲就隻身遠赴外國升學，雖然每年都會返港兩趟，但每次都是來去匆匆，根本鮮有機會靜下來跟爸媽談心。歲月一晃而逝，兒子已習慣獨自對抗逆境的模式，他有自己的一套生存智慧，再難像小孩般依偎在媽媽的懷裡。

「不過，他見到婆婆都會又抱又親，又變成小孩樣子，不過對著阿爸阿媽就不這樣了。」

這個孩子出國前天天都跟著婆婆，婆孫倆共同儲滿了溫馨的回憶。爸媽當年卻為生活奔忙，鮮有留家。你們除了供吃、供穿，孩子還能記得什麼？

健身 升學 肌肉

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