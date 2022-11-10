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快樂的喜鵲

〈心有所感〉陳燦富

朋友司徒先生在離唐人街十英里外的南郊，規畫開辦一家新公司。由於受到疫情耽誤，轉眼三年都快過去了。新公司終於開張，老先生邀我抽時間去看看。在老先生新公司門前恰遇一對女孩走過來，兩名女孩是一對親姊妹，與司徒先生同樣來自香港

移民國外三年多的姊妹倆，曾在某華人開辦的電子廠打工，因疫情失業，她們不甘心在家中度日，透過上社區職校網課獲得有關技術證書，再獲司徒先生公司聘請工作。司徒先生說，姊妹倆出現的地方，總有一陣陣歡聲笑語。

姊妹幼年時住在香港新界北，那裡山地多，像農村，媽媽嫌鄉村勞作辛苦，與爸爸離異後各奔東西。姊妹不跟媽媽走，理解爸爸的難處，合力幫爸爸做各種雜事。

一天，姊妹走近山塘出水處的一截水坑，看見被水流沖刷的草簇邊，有一件露出半截的閃亮物品。姊姊彎下腰挖開泥土，這是一個長滿綠繡的銅盆子，妹妹接過銅盆子後洗乾淨汙泥，只看銅盆子外壁，鏤刻兩隻小鳥圖案。姊妹將銅盆子帶回家，放在小飯廳顯眼處。

姊妹指著兩隻小鳥天真爛漫地問：「爸爸，這是喜鵲嗎？」爸爸說：「這是一對快樂的喜鵲，喜鵲愛勞動、愛快樂。」姊妹同聲說：「我們也要愛勞動、愛快樂。」

半年後，村子來了幾個社會調研的大學生，其中一名叫阿豪的年輕人據說他家老爺爺曾在香港九龍城古玩店做過鑑寶。阿豪走進姊妹倆家，捧起銅盆子看幾次，他在姊妹倆爸爸耳邊說出「喜鵲」兩字，使姊妹倆喜出望外。

過幾天，姊妹跟爸爸搭巴士出街，其他人冷嘲熱諷，說姊妹倆一家是不是窮瘋了，捧著銅盆子作廢品換錢？等看見她們展開獎狀，眾人才恍然大悟。原來姊妹拾到的銅盆子是文物，有骨董販子高額利誘，姊妹倆卻催促爸爸上交相關機構，因此得到了獎勵。

人們說姊妹倆心靈善良，就似一對快樂的喜鵲，給家庭帶來了喜氣。

香港 疫情 華人

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