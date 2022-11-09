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孩子的壞脾氣跟誰學的？

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

媽媽拿她的八歲兒子沒辦法：「他的脾氣好臭，容易發嬲(發脾氣)，說話大聲，態度粗魯，在家只會欺負小的，在學校就打同學，對老師又沒禮貌。」

嘩！媽媽數落的兒子似乎較像個小野人啊！有些孩子確然是先天於控制情緒的功能較弱，容易惹上麻煩，但後天的環境因素往往才是關鍵所在。

才走近她家門，已清楚聽到有人在裡面大聲喊道：「你再不做功課，後果自負呀！」大門打開，剛才叫喊的是婆婆，她跟我略打招呼後，就三步併作兩步追在孫兒背後繼續大喊：「喂，你是不是聾了呀？」那個男童也不甘示弱，高聲回嘴：「妳好煩呀！」然後傳來猛烈的關門聲。

媽媽一臉尷尬與無奈：「不好意思，你等我一等。」未幾，傳來了房內母子激烈的吵架聲。我幾乎可以肯定，這一幕是這家庭的日常。

我耐心地跟媽媽解釋，他們一家慣常你吼我嚷，不自覺製造了過多的負面能量，令大家都心煩氣躁，小孩受影響發脾氣也變得習以為常了。

「你是不是聽不懂話只有罵才聽得懂？」媽媽問。先戒掉咆哮吧，嘗試跑到他的身旁，細細聲在他的耳邊說：「兒子呀，快點做功課啦！」

我們邊談論時，她的丈夫剛回家。且見那個六歲小孩直接跑去爸爸身邊告狀：「阿哥今日又打我，你去打他啦！」小孩竟然熟練地給爸爸遞上一雙塑膠拖鞋。

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