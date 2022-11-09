1972年初，經由父親朋友伍德元醫生的介紹，我進入位於港島銅鑼灣的法國聖保祿醫院婦產部嬰兒房工作。婦產部的主管徐姑娘是一名年約40歲的香港 修女，她告訴我每周工作六天，由早上7點到下午3點，月薪400港元。醫院還提供免費的職工宿舍，飯堂供應三餐，每餐只收象徵性的1元。

和我一起工作的女孩，部分是來自天主教孤兒院的孤兒，其餘多是貧窮天主教教友家庭的女兒。其中幾個有上進心的女孩，都到醫院對面的聖瑪利堂中學夜間部進修。徐姑娘提點我跟她們一起到學校上課，如果英語有一定程度，就有機會調到別的部門工作。晚上我跟著她們到學校，到處燈火通明，課室坐滿了人。

我找到學校的辦公室，說我想報名讀英語班，辦事員拿出幾張英語試卷，吩咐我盡力答題。我在廣州讀中學時是學俄語的，就憑父親教過我的一點點英語單詞和語法做完了測驗。辦事員把試卷看過後，說我可以從小學五年級開始讀。

夜校採用的是和日校英語課程同等教材，周一至周五晚上7點至10點，每晚三節課，每半年升一級。由於有教會的補助，每半年的學費是50港元。自離開學校六年後，當我再次和一群17、18歲的男女孩坐在課堂裡，聆聽老師講課，使我有一種像似進了天堂的滿足感。

班上約有40個學生，大部分是女孩子。一年後我升到中一，老師要求我們每學期閱讀兩至三本英文名著的簡易本，狄更斯的「大衛‧科波菲爾」、「遠大前程」、「霧都孤兒」是首選；每本書在規定的時間內讀完後，必須交給老師一篇讀後感。由於我受過人間苦難，所以寫出的讀後感往往能感動老師，期未考試總成績，我竟然是全班第一名。老師告訴我，升上中二時，我只需付25港元學費。

當我讀到中三時，英語已有一定程度，與外國人溝通基本無問題，剛好物理治療部有空缺，徐姑娘就把我調到物理治療部。在我讀中四時，班上來了一位很漂亮的女同學，約20歲，身材苗條、大眼高鼻，精緻的面容上頂著一頭與眾不同的短髮，有型有款，我主動和她坐在一起。

她叫陳彩珍，讀完中三就輟學到尖沙咀著名的髮型屋當學徒，從洗頭妹做起，現已做到剪髮助理。老闆說她很有天分，鼓勵她返回學校讀英語，如果她在中學會考 英語科拿到好成績，便送她去倫敦總部深造。中四學期結束時，她拿到全班第一名，我退居第二。

中五時必讀的小說 是英國作家喬治‧奧威爾的「動物莊園」，這是我讀過幾本完整版的英文小說之一。由於我在中國有過類似小說中動物的生活經驗，所以文情並茂地寫下讀後感。老師在課堂上朗誦了我的讀後感，說這是他教學以來見過最好的一篇。

我們最後參加了香港會考，考場設在九龍的華仁書院，我和一群17、18歲的少男少女坐在課室裡考試，約兩個月後，回學校看會考結果，陳彩珍成績最好拿到B，我拿到C，其餘同學分別拿到D或E，一群白天工作、晚上刻苦學習的年輕人，全部通過香港會考英文科考試。我們互道再見，我緊握著陳彩珍的手說：「妳可以到倫敦深造了，祝願妳成為優秀的髮型師。」

兩年後，我移民美國，在聖瑪利堂中學打下的英文基礎，使我很快融入了美國社會。