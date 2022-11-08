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每個孩子都是寶

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

「兩個女兒都是我生的，怎麼兩人的性格和喜好差別這麼大？」有媽媽慨嘆。

這又有什麼稀奇？有些爸媽育有四個子女的，四個都截然不同。即使是雙胞胎，性格也會不一樣呢。

每個孩子都是獨立的個體，爸媽切忌比較，切勿時常掛嘴邊說誰好、誰不好，要知道他們每一個都是獨一無二的，爸媽應該從旁細心觀察，從而配合適當的引導。

我的兩個兒子是兩種不同的人類，從小就清楚了。長子嬰兒期是個大哭包，由早哭到晚，中氣十足。明明睡著了，哪怕是地板發出「唧」的一聲，他就會瞬間醒來，扯開喉嚨嚎哭不停。

次子嬰兒期是笑比哭多，即使睡醒了也很少會哭，只會眼睛骨碌碌地到處看，耐心等候媽媽拿著奶瓶出現，接著又笑了。

這不關乎誰好、誰不好，他們就是不同。後來，我才發現是長子天生較敏感，對環境的細微變化會有較大反應；次子天生較有安全感，適應新環境的能力也較強。

小時候，長子性格較固執，樂於活在舒適圈裡，循環吃著幾款最愛吃的食物。他最討厭競爭，網球和劍擊最適合他，球來球去、劍來劍去都不過是自我挑戰，不必去搶球搶劍。

次子則認為網球悶死了，他喜歡籃球和足球運動，可以讓他盡情奔跑搶球。而且昨天吃過的，今天就不再吃了，要嘗嘗新的。

長大了，誰當了教育機構編輯、誰擔任公關性質工作，顯而易猜吧。

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