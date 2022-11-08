我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

計票時間差：6決戰州可能隨時「紅藍變色」

直播／19億的苦苦等待 勁球開獎因「技術問題」延遲

七與佛學

〈六合飛翔〉岑逸飛

據說佛陀涅槃時，隨行弟子大多傷感， 只有少數證果的弟子靜坐冥想，默念佛陀教法。這時有一個名叫跋難陀的比丘，竟當眾宣稱，佛陀在世時經常以戒律約束他們，如今佛陀不在，他們可以隨心所欲。

當時心情悲傷的眾比丘聽了都保持緘默，只有上座弟子大迦葉聽後很憂心，惟恐僧團戒律廢弛，應把佛陀遺教結集，此事得到摩揭陀國阿闍世王的支援，僧團中選出500名上座比丘，在王舍城郊外毗婆羅山的石窟進行結集。

據說這個石窟前有一棵七葉樹，所以又叫七葉窟。所謂七葉樹，可不是只有七塊葉子，其實此樹的樹葉濃密，但屬於掌狀複葉，每片複葉剛好是七葉，因此才有此命名。

七葉樹是落葉喬木，樹皮深褐色或灰褐色，小枝、圓柱形，黃褐色或灰褐色。花序圓筒形，果實球形或倒卵圓形，黃褐色、無刺。不過這個「七」字倒引起筆者興趣，佛學對「七」是否情有獨鍾？

七在印度傳統，難免令人想起脈輪(chakras)。脈輪是人體能量中心，位於身體的中軸線，一共有七個，影響人的身心狀態。至於佛經可沒有特別推崇任何數字，但有七佛之說，即過去七佛，指佛陀及其出世前共有七佛，包括毗婆尸佛、尸棄佛、毗舍浮佛、拘留孫佛、拘那含牟尼佛、迦葉佛及釋迦牟尼佛。

除了七佛，更有所謂「七地」，指由菩薩地至佛地之間的行位，包括種性地、淨心地；行跡地、決定地、決定行地和畢竟地。或以為「七」不夠圓滿而改為「十地」，其實是名相的不同分類，以種性地及解行地作為菩薩地前之位，淨心地變成初地，二地至七地屬於行跡地，決定地即第八地，決定行地即第九地，畢竟地是第十地。

釋迦 印度

上一則

《老物件情懷》父親的賣藥風波

下一則

圓周率

延伸閱讀

「度」與「渡」

「度」與「渡」
江味農居士金剛經講堂 10/29上午 李秉信主講

江味農居士金剛經講堂 10/29上午 李秉信主講
聖安東尼奧西郊 驚現巨大地底石窟

聖安東尼奧西郊 驚現巨大地底石窟
過程哲學

過程哲學

熱門新聞

以烹飪回憶錄《美味關係》而廣為人知的美國美食部落客鮑威爾日前過世、享年49歲。她的書啟發了梅莉．史翠普跟艾美．亞當斯主演的2009年電影「美味關係」。（美聯社）

「美味關係」原著之一 美食作家鮑威爾49歲離世

2022-11-01 23:58
在四川省阿壩藏族羌族自治州若爾蓋縣唐克鎮，河曲馬群往遠牧點走去。新華社

四川若爾蓋大草原深處 藏族父子守護河曲馬

2022-11-02 14:49

飛來橫禍

2022-11-04 02:00
吳孟芸∕圖

廢城故事（上）

2022-11-04 02:02

豐衣足食之後

2022-11-04 02:00
倩華∕圖

媽媽的大板刀（上）

2022-11-01 02:02

超人氣

更多 >
又出「大」事？安珀赫德疑西班牙街頭「嗯嗯」被拍到

又出「大」事？安珀赫德疑西班牙街頭「嗯嗯」被拍到
紐時分析：這次期中選舉可能出現的4種結果

紐時分析：這次期中選舉可能出現的4種結果
「欸，你好」習近平見蕭茲首句話掀波

「欸，你好」習近平見蕭茲首句話掀波
彩票換鈔票 紐約婦人損失7.5萬

彩票換鈔票 紐約婦人損失7.5萬
美國人平均至少有4張信用卡 到底該辦幾張卡最好？

美國人平均至少有4張信用卡 到底該辦幾張卡最好？