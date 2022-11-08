據說佛陀涅槃時，隨行弟子大多傷感， 只有少數證果的弟子靜坐冥想，默念佛陀教法。這時有一個名叫跋難陀的比丘，竟當眾宣稱，佛陀在世時經常以戒律約束他們，如今佛陀不在，他們可以隨心所欲。

當時心情悲傷的眾比丘聽了都保持緘默，只有上座弟子大迦葉聽後很憂心，惟恐僧團戒律廢弛，應把佛陀遺教結集，此事得到摩揭陀國阿闍世王的支援，僧團中選出500名上座比丘，在王舍城郊外毗婆羅山的石窟進行結集。

據說這個石窟前有一棵七葉樹，所以又叫七葉窟。所謂七葉樹，可不是只有七塊葉子，其實此樹的樹葉濃密，但屬於掌狀複葉，每片複葉剛好是七葉，因此才有此命名。

七葉樹是落葉喬木，樹皮深褐色或灰褐色，小枝、圓柱形，黃褐色或灰褐色。花序圓筒形，果實球形或倒卵圓形，黃褐色、無刺。不過這個「七」字倒引起筆者興趣，佛學對「七」是否情有獨鍾？

七在印度 傳統，難免令人想起脈輪(chakras)。脈輪是人體能量中心，位於身體的中軸線，一共有七個，影響人的身心狀態。至於佛經可沒有特別推崇任何數字，但有七佛之說，即過去七佛，指佛陀及其出世前共有七佛，包括毗婆尸佛、尸棄佛、毗舍浮佛、拘留孫佛、拘那含牟尼佛、迦葉佛及釋迦 牟尼佛。

除了七佛，更有所謂「七地」，指由菩薩地至佛地之間的行位，包括種性地、淨心地；行跡地、決定地、決定行地和畢竟地。或以為「七」不夠圓滿而改為「十地」，其實是名相的不同分類，以種性地及解行地作為菩薩地前之位，淨心地變成初地，二地至七地屬於行跡地，決定地即第八地，決定行地即第九地，畢竟地是第十地。