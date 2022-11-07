這一對在20年前分手的一刻，緊緊相擁地哭了良久，難捨難離。20年後他倆再度重逢，同樣互相緊緊擁抱哭個不停，流出來的卻是幸福的眼淚。

他跟她分手後，對她念念不忘：「將來若要結婚，一定要找個像她的女孩！」可是20年一晃而逝，他沒有碰上半個與她氣質近似的女子，寧願一直保持單身。

那天，傳來了舊愛離婚的消息，這個成年人心裡旋即微妙地泛起漣漪。最後，他還是決定打了那個20年前的電話號碼，碰碰運氣。萬萬也料不到，那邊廂傳來依然令他心動的聲音……。

這個真人真事的愛情故事，委實太浪漫了，能令世人相信，原來世上確實有真愛這回事。究竟是哪個女人那麼幸福呢？答案你我都知曉吧，她是大S徐熙媛 。

緣分這回事是高深莫測的，相信連大S自己也沒料到，她的人生會有如此戲劇性的轉變。女人是處於徹底絕望的狀態，才會毅然決定離婚的，否則都會像萬千女人一般，啞忍下去。大S離婚的一刻，心靈必然是傷痕累累吧，怎會想到可以絕處逢生，再遇曾經深愛的舊情人？

大S形容那十年的婚姻儼如坐牢，受盡委屈，有人酒醉回家會亂擲東西。她的現任丈夫具俊曄 卻是個暖男，她從未見過他發脾氣。

最幸福的女人，是能遇上一個把妳寵成公主的男人！羨慕嗎？