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大小乘之分

〈六合飛翔〉岑逸飛

回顧歷史，佛陀寂滅時，大迦葉尊者率五百阿羅漢至王舍城，於毘婆羅山側七葉窟前興建的講堂，舉行第一次集結活動，進行佛經結集，為佛教經律的起源。而並未被選中的比丘，則在七葉窟外集結，稱為「大眾部集結」。

至於大、小乘之分，是始於第一次集結後一百餘年的第二次集結，起因在於對戒律的解釋不同，經辯論後，是採取保守態度的上座部勝利，是為小乘；大眾部則另成一家，是為大乘。

大小乘之分，除了戒律問題，還有生活形態不同。小乘最高果位是阿羅漢，修得阿羅漢果，就不再到人間，過著與世隔絕的寺院生活；大乘則走向生活化，經常向大眾弘法。從大乘立場看小乘解脫，有如喝醉酒，陶醉在三昧酒中，是在滅受想定中，沒有身、心，不受任何干擾，但仍不究竟。

從中國文化角度來看，小乘似道家出世，大乘似儒家入世。大乘菩薩一方面像阿羅漢，能不受貪瞋癡困擾，但另一方面卻深入三界眾生群，以佛法度脫眾生，在諸苦之中不受苦。又由於大乘深入民間，其影響力愈來愈大，漸取小乘代之。

不過小乘經典在歷史上可以考證，而大乘經典如何產生則是一個「謎」。歷史上從沒記載何時何地結集大乘經典，只知佛滅後250年至300年的部派佛教年代，已存在若干大乘經；到佛滅後400年再產生很多大乘經；到佛滅後500年，更湧現大量大乘經，且龍樹菩薩出現，大乘已成氣候，成為時代主流。

如今若還質疑大乘經典是否為佛所說，已屬節外生枝。不少佛法基礎，如四聖諦、八苦、五蘊、十二因緣、八正道等，都為大小乘所共同遵從，大小乘之分，也應告一段落了。

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