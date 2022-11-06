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眼不見為乾淨？

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

我跟她說，她的潔癖比我還要嚴重。

她沒有理會我，一臉凝重地用茶清洗桌上的碗碟。其實大家都清楚，茶壺裡茶的溫度是不足以殺滅細菌的，這個洗碗碟儀式只能讓潔癖人士心理上略為舒緩吧。

「這個我小時候是不會點來吃的。」我指著桌上的一碟山竹牛肉說。她一臉疑惑。

我徐徐告訴她，小時候在家裡露台，剛好可看見一間酒樓的後巷位置，有一個叔叔天天都會蹲在那裡用手攪拌著木盆裡的牛肉，然後又經常用同一隻手，擦著打完噴嚏後的口水鼻涕。

「嘩——呀！那妳現在為什麼要點！」女友怪叫。「傻瓜，現在哪裡有人手打牛肉，都是用機器攪拌的啦！」

她稍稍回神，我繼續說：「有一次走經酒樓男廁，清楚聽見裡面有人拉抽水馬桶的聲音，然後有個穿廚師服的男人走出。根據他的步速，肯定如廁後是沒有洗手的，不知道是不是趕著進廚房用手捏餃皮呢？」女友將幾乎送到嘴邊的蝦餃甩回碗裡。

我突然動也不動，全神貫注凝視著女友的頭頂位置，她好奇地隨著我的視線瞧：「在看什麼呀？」我壓低嗓門，以講鬼故事的語調說：「妳不知道嗎？酒樓的天花板都是老鼠玩捉迷藏的樂園呀！」女友不由自主地打著哆嗦。

「不過都比不上那一次恐怖，我親眼見到有隻老鼠從廚房閃出，然後像支箭一般跑到茶客的桌底！」我邊說邊指著她雙腿。

「好啦！妳玩夠沒呀！」女友怪叫，我則戲謔式大笑，我說的都是真話呀。

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