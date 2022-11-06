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龍井蝦仁

〈飲食香江〉林柏榮

金秋十月，食肆都推出大閘蟹宴，金黃蟹膏香甜軟糯，為這個季節帶來美味。主角是蟹，然後幾道小菜要顯出江浙菜的特式，東坡肉、粉蒸肉略嫌飽足，食店多推介龍井蝦仁，既符合吳越地區「飯稻羹魚」的飲食文化，又表現出杭州人崇尚淡雅、精細柔和的風格。

蘇杭一帶，湖泊河港眾多，是蝦生長的好地方，但河蝦體型嬌小，最方便的煮法就是帶殼油爆。據說明朝時，湖州知縣為新上任的知府接風，宴席上就有道「油爆蝦」，蝦殼鬆脆、蝦肉軟糯，更重要是裝盤後滿碟通紅，取其「鴻運當頭」之意，難怪深得官老爺喜愛。

但這種吃法更像送酒小吃，到清朝時，吃法也越見細緻，出現各類炒河蝦仁菜式，有葷有素，例如豆苗、蟹粉等。至於龍井蝦仁，故事又跟蘇杭「KOL」乾隆有關，內容大致是乾隆遊江南期間，微服私訪，又不經意地被人發現，嚇得手忙腳亂的店主把茶葉誤作蔥段，與蝦仁拌炒。

這些誤打誤撞橋段，結局一定是深得乾隆稱許，博得龍顏大悅，龍井蝦仁自此成為杭州美食。事實上，乾隆也許曾吃過炒蝦仁，但要吃龍井蝦仁的話，他要推遲150年出生。最早記載「龍井蝦仁」這菜名，要去到1930年左右，由龍井茶產區的杭州名店天外天所開創，以茶入饌，在當時應該是大膽創新之舉，得名店帶頭，也相對合理。

河蝦軟嫩，加上味精、蛋清等上漿後烹炒，口味準不會太差，但要說到茶香清新之類，就得考慮季節。龍井茶屬於綠茶，新鮮是品飲的前提，稍微存放久了，顏色變暗而且氣味變質，還帶點苦澀。所以最理想的月份應該是4、5月時，新茶上巿的日子，剛好河蝦盛產期也是在5月，要準備繁殖的河蝦份外肥美，這時候的龍井蝦仁，真的可以做到蝦中有茶香、茶中有蝦鮮。在大閘蟹宴上，勉強要加入河蝦作菜，大可以是白果蝦仁，翠白相間，賣相同樣吸引，要是人們忌諱白果，那就清炒好了。

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