我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

裴洛西在丈夫遇襲後首露面發聲 籲選民用投票強化民主

美軍：中國核武發展速度比美國還快 美威懾力正在下降

AI遙控 輕鬆省電

〈亦莊亦閒〉莊偉茵

最近朋友的屋苑安裝了智能電表，他雀躍地跟我分享現在透過手機App，可查閱四小時前的每小時用電量，要找尋「省電位」就更方便。

朋友想知更多省電祕訣，我請教了公司的「省電專家」盧博士。平日用電最多的家電是冷氣機，盧博士說不少人開冷氣只維持同一溫度，很少會因應溫度和濕度的變化，去調校冷氣溫度，耗電量自然多。盧博士向我推介智能省電法寶──人工智能AI）冷氣遙控，可以自動幫客戶輕鬆省電。

這個AI冷氣遙控配備感應器，全天候監測屋內的溫度和濕度。它更會定時透過應用程式，了解用家在不同環境下，對冷熱舒適度的要求。經過AI分析和演算各項數據後，計算出量身而設的「舒適模式」、「微暖模式」等，然後自動調控冷氣運作。

在用電高峰時段，AI冷氣遙控也發揮很好的效用。盧博士分享在今年最熱的7月，公司舉辦兩次「省電任務」中，AI冷氣遙控會為參加客戶自動調校冷氣到「微暖模式」，減少製冷同時保持舒適度，做到輕鬆舒服省電。使用了AI冷氣遙控的參加家庭，在活動期間更比其他參加家庭省電三成。其中一名客戶葉先生，分享他在四小時任務內就成功省了六度電。

要省電並沒想像中困難，以一匹家用冷氣機為例，每少用一小時冷氣，便可節省約一度電。不要小看每人省的一度電，積少成多，一人一小步，便是節能減碳的一大步。

AI 減碳 人工智能

上一則

義大利環保人士潑豌豆湯抗議 梵谷名畫又遭殃

下一則

為貓買房

延伸閱讀

正能量

正能量
德州人怨：電網不穩電費高

德州人怨：電網不穩電費高
經部節能戰略 2030年估省351億度電 2025只准賣LED燈

經部節能戰略 2030年估省351億度電 2025只准賣LED燈
冷氣機可以用多久？提早壞可能有2原因

冷氣機可以用多久？提早壞可能有2原因

熱門新聞

分家產的智慧

2022-10-30 02:02
洛杉磯加州大學（UCLA）教授史嘉柏（David Schaberg）難忘40年前到台灣學中文，感激台灣人對他的溫暖，鼓勵學生到台灣交流。（中央社）

美國教授研究左傳成名 難忘40年前留學台灣

2022-10-30 16:06
香港故宮最近展出一批來自北京故宮的文物，其中的「乾隆帝行書述悲賦」，是乾隆帝在妻子富察皇后去世滿100天之時，寄託哀思的詩作。(圖：香港故宮提供)

是真愛？乾隆給富察皇后的百日情書曝光 字字深情

2022-10-27 20:53
策展人梅耶-布瑟28日跟荷蘭抽象藝術家蒙德里安作品「紐約市1號」合影。據她說明，此作品過去75年一直是倒掛展示，但要是現在把作品正掛，就有可能會解體。（路透）

藝術品「掛反了」超過75年 專家說明為什麼無法擺正

2022-10-29 02:04
以烹飪回憶錄《美味關係》而廣為人知的美國美食部落客鮑威爾日前過世、享年49歲。她的書啟發了梅莉．史翠普跟艾美．亞當斯主演的2009年電影「美味關係」。（美聯社）

「美味關係」原著之一 美食作家鮑威爾49歲離世

2022-11-01 23:58
在四川省阿壩藏族羌族自治州若爾蓋縣唐克鎮，河曲馬群往遠牧點走去。新華社

四川若爾蓋大草原深處 藏族父子守護河曲馬

2022-11-02 14:49

超人氣

更多 >
傳謝霆鋒年付8千萬 張柏芝仍拚命工作 兒子曝原因

傳謝霆鋒年付8千萬 張柏芝仍拚命工作 兒子曝原因
紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事

紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事
金錢糾紛釀1屍2命 餐館華男東主勒死懷孕8個月女友

金錢糾紛釀1屍2命 餐館華男東主勒死懷孕8個月女友
蕭茲見習近平後 中國大手筆下單140架空巴

蕭茲見習近平後 中國大手筆下單140架空巴
台灣志願兵戰死烏克蘭 太太：他很有正義感

台灣志願兵戰死烏克蘭 太太：他很有正義感