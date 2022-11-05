最近朋友的屋苑安裝了智能電表，他雀躍地跟我分享現在透過手機App，可查閱四小時前的每小時用電量，要找尋「省電位」就更方便。

朋友想知更多省電祕訣，我請教了公司的「省電專家」盧博士。平日用電最多的家電是冷氣機，盧博士說不少人開冷氣只維持同一溫度，很少會因應溫度和濕度的變化，去調校冷氣溫度，耗電量自然多。盧博士向我推介智能省電法寶──人工智能 （AI ）冷氣遙控，可以自動幫客戶輕鬆省電。

這個AI冷氣遙控配備感應器，全天候監測屋內的溫度和濕度。它更會定時透過應用程式，了解用家在不同環境下，對冷熱舒適度的要求。經過AI分析和演算各項數據後，計算出量身而設的「舒適模式」、「微暖模式」等，然後自動調控冷氣運作。

在用電高峰時段，AI冷氣遙控也發揮很好的效用。盧博士分享在今年最熱的7月，公司舉辦兩次「省電任務」中，AI冷氣遙控會為參加客戶自動調校冷氣到「微暖模式」，減少製冷同時保持舒適度，做到輕鬆舒服省電。使用了AI冷氣遙控的參加家庭，在活動期間更比其他參加家庭省電三成。其中一名客戶葉先生，分享他在四小時任務內就成功省了六度電。

要省電並沒想像中困難，以一匹家用冷氣機為例，每少用一小時冷氣，便可節省約一度電。不要小看每人省的一度電，積少成多，一人一小步，便是節能減碳 的一大步。