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執子之手 與子偕老

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

她很頑皮。

她最愛吃甜，整天嚷著要吃雪糕、吃糖果，若不順從她，她會馬上大叫大嚷；若然依舊不理睬她的話，她會升級為發出刺耳的尖叫聲，打擾鄰居，經常被投訴。

正餐她不肯吃，時常會將嘴裡的食物吐出，混入還沒吃的食物裡，然後將糊成一團的東西扔到地上、牆上去。

便溺習慣是最令人頭痛的問題。她只要喜歡，就會隨處大小便，弄得環境非常骯髒，即使半夜已陪她如廁，早上醒來，她還是會撒了一床的尿。

但最令人擔心的是她的安全問題，最怕她在外走失；以為帶她到超市逛逛而已，她就偏偏會給你找麻煩，趁你付錢時不留神，迅速在你的視線範圍裡消失得無影無蹤，最後幸得好心人相助，在停車場找到她，原來她上錯了別人的車。

他在娓娓道出太太的實際狀況時，語調溫柔，沒有半點嫌棄她的感覺，但當觸及某些細節時，可以清楚看見他的眼眶周遭通紅，一臉陷入無底泥沼中。

「我最擔心是有一天我會先走，那就不知 道有誰會照顧她了！」他年屆76，太太比他年長兩歲，她長期患有認知障礙症，而他也有輕度糖尿病，兩口子結婚超過40年，無兒無女。

「我們當年是在舞會認識，一見鍾情。」他說時，指著案頭那張發黃的俊男美女照，雙眼發亮。

糖尿病

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