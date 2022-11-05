佛教分成大乘與小乘，在一些佛教徒來看，似是無什意義的爭論，甚至是不必要的內訌。

佛陀在生時，印度 佛教並無大小乘之分，佛陀寂滅後最初的一百年至三百年，小乘盛行，到六百年後，則是大乘彰顯，而一千年後，是密宗為主，顯宗為從。如今南傳佛教是小乘，漢傳佛教是大乘，藏傳佛教則是密乘。

最近讀到被喻為「大馬南傳佛教之父」的達摩難陀博士法師所著《佛教徒的信仰》，發覺南傳佛教徒從不自稱小乘，而是喜說「原始佛教」。「原始佛教」這個術語，最早為日本 佛教學界使用。現代佛教研究學者，以歷史觀點進行研究，但因為學者採用不同名稱，造成原始佛教這術語有很大爭議，經常與初期佛教、根本佛教混用。

一般來說，這幾個術語，都是指向佛教部派開始分化前時期。此一時期分為前後兩期，一是佛陀住世到入滅當年第一次結集，二是佛滅後到阿育王時部派分裂前。廣義上，都被稱為原始佛教。

至於大小乘之辨，應是始於大乘信徒，大對小顯然含有貶斥之意。大乘常批評小乘是「自了漢」，但達摩難陀的書，則反覆辨明通過阿羅漢道證悟涅槃，絕不是自私行為，並隱隱然反駁大乘的菩薩道有如做醫生治病救人，但並不需要人人學做醫生，若是醫術不精而去行醫，反會害人害己。

所謂大乘小乘，什麼是「乘」？「乘」者，車也。小乘是小車，大乘是大車，不管小車或大車，騎腳踏車或是坐大巴士，能到達目的地就可以了。但也有解說認為，乘是運載義，小乘是小人所乘之物，大乘是大人所乘之物，甚至說小乘是小學生，大乘是大博士，如此特別抬舉大乘，是否有此必要？