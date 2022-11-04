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壓力催人老

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

特拉斯（Liz Truss）辭任英國首相兼保守黨黨魁的消息，一丁點兒意外也沒有。一上任就搞出個大頭佛（大麻煩），表現差勁就該下台了，那是天經地義的事情吧，她又怨得了誰？！

純粹以女性角度來看，特拉斯卻剛剛真人示範一個女人如何在扛著沉重壓力的45天內，從美人迅速變老最少五歲的過程，不信的話，可把她過去上任45天的照片對照著看。

上任第一天，意氣風發的一張臉會發光；47歲的特拉斯依然好看，不失為美人胚子，可以想像年輕時畢業於牛津大學的高材生，該是習慣了受盡萬千寵愛的女人吧。

上任第15天，特拉斯臉上的笑容已驟然消失，肌膚暗淡皺紋盡顯；當時反對聲音已不絕於耳，危機已現，首相真的不易當。

辭職前的一星期，特拉斯的面容讓我驚訝，怎會突然老了那麼多？臉容憔悴得十足像夜夜失眠且哭泣過後的微腫模樣，看女人連口紅也沒心情塗上，就知道大限將至了。

特拉斯的辭職，對於英國和她本人都該是好事吧，適當時候引退當quitter（逃兵），反而可留下剩餘的尊嚴，若死硬要當fighter（鬥士）的話，那就是攬炒（玉石俱焚）了。

記得曾有女性朋友於短短數月內瘦了近20磅，十分擔心她的健康出問題。原來是公司來了新老闆，對她諸多挑剔玩針對，令她長期壓力透支，最後她決定辭職不幹，笑說：「寧願執番條命仔（保住一命）。」

也許特拉斯此刻也有雷同的感受吧。

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